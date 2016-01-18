بالصورة.. طوني خليفة يثير ضجة بـ "اللوك الجديد"

نشر الإعلامي طوني خليفة صورة جديدة له عبر صفحته الخاصة على موقع "تويتر"، وظهر بلوك جديد اختلفت حوله الآراء.

وعلق خليفة على الصورة قائلاً "أنتم مع هذا اللوك.. أو السابق افضل؟".

انقسم جمهور طوني خليفة حول اللوك الجديد الذي اعتمد، فالبعض راى انه افضل من السابق ويليق به، بينما لم يعجب البعض الآخر الذي طالبه بإستعادة اطلالته القديمة.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي