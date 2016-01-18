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بالصورة.. طوني خليفة يثير ضجة بـ "اللوك الجديد"

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الأحد 17-01-2016 22:51

نشر الإعلامي طوني خليفة صورة جديدة له عبر صفحته الخاصة على موقع "تويتر"، وظهر بلوك جديد اختلفت حوله الآراء.

وعلق خليفة على الصورة قائلاً "أنتم مع هذا اللوك.. أو السابق افضل؟".

انقسم جمهور طوني خليفة حول اللوك الجديد الذي اعتمد، فالبعض راى انه افضل من السابق ويليق به، بينما لم يعجب البعض الآخر الذي طالبه بإستعادة اطلالته القديمة.

 

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