وزارة النفط العراقية تخفض سعر لتر البنزين الممتاز اعتبارا من اليوم

>قررت وزارة النفط العراقية تخفيض سعر لتر البنزين الممتاز عالى الاوكتاين إلى 750 دينار للتر الواحد"الدولار يساوى 1200 دينار تقريبا".

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد فى تصريح صحفى مساء أمس الأحد إن الوزارة قررت تخفيض سعر لتر البنزين من 950 دينار إلى 750 دينار، نتيجة انخفاض الكلف الاستيرادية وحرصا على استفادة شريحة كبيرة من المواطنين من جودة ونوعية المشتقات النفطية والخدمات المقدمة لهم بأسعار مناسبة.

وأضاف إن محطات تعبئة الوقود المنتشرة فى بغداد والمحافظات ستقوم بإمداد المواطنين باحتياجاتهم وفق التسعيرة الجديدة اعتبارا من اليوم.

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