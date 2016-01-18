إعلامى فلسطينى يطالب بمبادلة جاسوس "المفاوضات" بأسرى فى سجون إسرائيل

طالب مدير تحرير صحيفة دنيا الوطن الفلسطينية، غازى مرتجى، الأجهزة الأمنية الفلسطينية فى رام الله بمبادلة الجاسوس فى مكتب الدكتور صائب عريقات، والذى ألقى القبض عليه منذ أيام وتم التحفظ عليه بأسرى فلسطينيين فى السجون الإسرائيلية.

وقال "مرتجى" فى لقاء خاص عبر تلفزيون فلسطين من رام الله انّ الانقسام الفلسطينى وحالة الاصطفاف غير العادية كانت سببا رئيسيا في توجيه الرأى العام نحو الاساءة لجهة السلطة الفلسطينية على الرغم من ان اعتقال الموظف بمكتب عريقات يعتبر دليلا واضحا على كذب الصورة النمطية التى أسسها الانقسام بين شطرى الوطن .

ويعتبر هذا النقاش على تلفزيون فلسطين هو الأول من نوعه بإثارة قضية اثارت جدلاً على التواصل الاجتماعي وأساء البعض استخدامها ضد السلطة الفلسطينية .

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