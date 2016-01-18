مدرسة طلخا تروى واقعة تعرضها للتحرش من 15 طالب داخل لجنة الامتحانات

قالت المدرسة التى تعرضت للتحرش بمدرسة أحمد حسن الزيات الثانوية بنين بطلخا فى الدقهلية، إنها منذ الحادث لم تستطع تمالك أعصابها، مضيفة أنها دخلت المدرسة كأى يوم عادى بالفترة المسائية، وتعرضت للتحرش من طلاب الفترة الصباحية خلال الامتحانات.

وأضافت المدرسة التى رفضت ذكر أسمها، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء"، على فضائية "دريم"، مع الإعلامة وائل الإبراشى، أنها خلال مراقبتها بلجنة امتحان لطلاب الصف الثانى الثانوى جاء مجموعة طلاب من لجان أخرى حاولوا دخول لجنتها لإحداث شغب، فحاولت منعهم بغلق باب اللجنة، إلا أنهم هاجموا اللجنة وتمكنوا من الدخول وأغلقوا الباب، وكانت معها مُدرسة أخرى.

وتابعت أنها حاولت جمع ورق الإجابات، فحاصرها الطلاب، فظلت تصرخ، قائلة: "منهم تحرشوا بى ومنهم من مسك جسمى، وولد مسك جسمى فمسكت رقبته وصرخت"، مؤكدة أن عدد الطلاب حوالى 15 طالباً.

وأوضحت المدرسة، أن الطلاب قاموا بتصوير واقعة التحرش التى تعرضت لها، ولم تجد من ينقذها من تحرش الطلاب، لافتة إلى أن وزير التربية والتعليم يعلم أن هناك مدرسة تعرضت للتحرش والضرب دون ان يتحرك.

وذكرت أنها تتعرض للعديد من التهديدات منذ تحرير محضر بالواقعة، حيث تم ضبط 3 طلاب من بين المتحرشين بها.