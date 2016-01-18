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بالفيديو.. شعبان عبد الرحيم يبكى على الهواء بسبب إتهامه بإزدراء الأديان

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بالفيديو.. شعبان عبد الرحيم يبكى على الهواء بسبب إتهامه بإزدراء الأديان بالفيديو.. شعبان عبد الرحيم يبكى على الهواء بسبب إتهامه بإزدراء الأديان
أجهش الفنان شعبان عبد الرحيم بالبكاء على الهواء مباشرة مع الإعلامى وائل الإبراشى، بعد أن وجه تقدم الأزهر الشريف ببلاغاً يتهمه فيه بإزدراء الدين الإسلامى، إثر تداول مقطع له يقراء فيه القرأن بصورة متلعثمة.

وقال المحامى سمير صبرى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامجه العاشرة مساءً، والمذاع على فضائية دريم، أن الأزهر الشريف تسرع فى تقديم البلاغ ضد الفنان شعبان عبد الرحيم، مشيراً إلى أن تهمة إزدراء الأديان لم ولن تتوافر فى مسلك شعبان عبد الرحيم.

وأضاف صبرى أن الفنان شعبان عبد الرحيم لم يكن فى حالة علانية أثناء الواقعة وأنه كان بمنزله، ولم تتوافر نية إرتكاب الواقعة، مشيراً إلى أن ظهور المقرئ بجواره فى الفيديو يعد يقيناً فى حسن نية الفنان، موضحاً أن الأسلوب الذى قان يقراء به "شعبان" هو يعتبر أبسط الأساليب التى تليق بمستواه العلمى والدينى حتى يستطيع أن يحفظ القرأن.
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