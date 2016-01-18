حسام حسن تعليقاً على قرار إيقافه فى مباراة الزمالك: "عين وصابتنى"

علق حسام حسن المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، على قرار لجنة المسابقات بإيقافه المباراة المقبلة أمام الزمالك، وتغريمه 5 آلاف جنيه، على أثر "الخناقة" التى نشبت بين لاعبى المصرى والاتحاد السكندرى الماضية، قائلاً: "أنا مالى، أنا معملتش حاجة، ده أنا كنت بهدى اللاعبين وبفض الاشتباك، بس أرجع وأقول يمكن دى عين،علشان الفريق ماشى كويس، وأنا وإبراهيم من النوع اللى لازم يتعب أوى، علشان يوصل لحاجة، مش بناخدها بسهولة وبالطبطبة زى ناس تانية".

وأضاف حسام حسن خلال تصريحاته لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع خالد الغندور، أن هناك ظلم فى العقوبات التى تطبق، قائلاً: "بلدنا لسة محتاجة تتعامل بعدالة فى حاجات كتير..فى مباريات كانت أمبارح وأول أمبارح مدربين دخلوا الملعب، سواء للفرحة أو للاعتراض، واللائحة تنص على حصول هذا المدرب على الايقاف والطرد، إلا أنه لم يتم معاقبتهم".

وكانت لجنة مسابقات القسم الأول برئاسة عامر حسين قد قررت ايقاف حسام حسن مباراة وتغريمه 5 آلاف جنيه، بسبب الأحداث التى شهدتها مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندرى، التى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 ضمن مباريات الأسبوع الـ 14 للدورى، وقررت اللجنة أيضاً إيقاف هانى سعيد لاعب الاتحاد مباراتين، والسيد عبد العال لاعب المصرى مباراتين، كما قررت تغريم ناديى المصرى والاتحاد عشرين ألف جنيه لكل نادٍ بسبب المشاجرة التى وقعت بين اللاعبين عقب انتهاء اللقاء.