الشيخ الطبلاوى بـ"دريم": شعبان عبد الرحيم جاهل ومعندوش فكرة عن القرآن

علق الشيخ محمد الطبلاوى نقيب قراء القرآن الكريم، على اتهام شعبان عبد الرحيم بازدراء الأديان قائلا: إن الفنان شعبان عبد الرحيم لم يفترض الزج به فى القضية، موضحًا أن اللوم يجب أن يوجه على من شجعه على ذلك، مؤكدًا أن "شعبان" أمى وجاهل ومعندوش فكرة عن القرآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامجه العاشرة مساءً، والمذاع على فضائية "دريم" أنه لم يجب أن يقحم الفنان شعبان عبد الرحيم من البداية فى هذا الموضوع، مشيرًا إلى أن قراءة القرآن لها أصول، موضحًا أن كل واحد له مهنة.

وأشار الشيخ محمد الطبلاوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "ليس منا من لم يتغن بالقرآن"، مؤكدًا أن من يقرأ القرأن ويتعلثم فيه له أجران، موضحًا أن مش عيب أنه يقرأ، العيب أنه يخرج عن القاعدة.

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