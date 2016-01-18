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توقعات بمناقشة قانون الخدمة المدنية بجلسة مجلس النواب اليوم

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توقعات بمناقشة قانون الخدمة المدنية بجلسة مجلس النواب اليوم توقعات بمناقشة قانون الخدمة المدنية بجلسة مجلس النواب اليوم
من المتوقع أن يناقش أعضاء مجلس النواب، اليوم الاثنين، القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 المعروف إعلاميًا بقانون الخدمة المدنية، الذى أثار جدلاً واسعاً تحت القبة وخارج البرلمان، وذلك بالجلسة المقرر لها الانعقاد فى تمام الساعة 12 ظهرا.

وكانت اللجنة الخاصة بالقوى العاملة داخل البرلمان كانت قد أبدت رأيها فى القرار بقانون وطالبت المجلس برفضه، ولكن اللواء سامح سيف اليزل قد أكد فى تصريحات صحفية سابقة أن ائتلاف "دعم " سيدعو أعضاءه للتصويت بالموافقة على القانون.

ويذكر أن مجلس النواب قد انتهى، أمس الأحد، من مناقشة 32 قرارا بقانون تم الموافقة على 30 منهم وإعادة القرار 32 لسنة 2014 الخاص بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة للجنة مرة أخرى، ورفض القرار بقانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بالثروة المعدنية

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