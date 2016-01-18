ما الأساس الأنسب لنوع بشرتك؟

يعتبر كريم الأساس من أهم ركائز المكياج، فهو السر الأول في جعل بشرتك صافية. كما أنه دائمًا ما يساعدك في وضع المكياج المتناسق ؛ فإذا استخدمتِ الأساس غير مناسب لنوع بشرتك فقد يفسد مظهرك بأكمله.

ولذلك، ينصحك "سيدتي نت" بضرورة اختيار كريم الأساس المناسب لبشرتك حسب نوعها:

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1.البشرة الدهنية: أفضل طريقة للسيطرة على الزيوت التي تنتجها البشرة هي استخدام الأساس الخالي من الزيوت والذي يحتوي على حمض الساليسيليك، فهو يساعد في منع إنتاج الزيوت على البشرة. وعند تطبيق هذا الأساس على البشرة ، استخدمي فرشاةً أو إسفنجةً بدلًا من يديك لتوزيع الأساس على بشرتك ومنع تحفيزها على إنتاج المزيد من الزيوت.

2.البشرة الجافة: تحتاج البشرة الجافة إلى الترطيب حتى تصبح صحيةً متألقةً طوال الوقت، فاحرصي على اقتناء الأساس الذي يحتوي على نسبة عالية من الترطيب، كما يفضل استخدام الأساس السائل فهو يشتمل على مكونات ترطيب أكثر من الجاف.

3.البشرة العادية: هي بشرة ليست جافةً وليست دهنيةً، ولذلك تناسبها كل أنواع الأساس، فقومي باختيار الأنسب والأفضل لك، ولكن احرصي على استخدام الأساس الغني بفيتامين C والهالورونيك لتحصلي على بشرة متوهجة ورائعة.

4.البشرة المعرضة لحب الشباب: أفضل أنواع الأساس لهذه البشرة هو الأساس المعدني؛ فهو رائع لتعزيز البشرة التي تعاني من حب الشباب، وذلك لأنه يحتوي على عدد أقل من المواد الكيميائية والزيوت التي تناسب البشرة الحساسة وتمنعها من الالتهاب والاحمرار، كما أنه يساعد على إخفاء عيوب البشرة كحب الشباب والاحمرار.

5.للبشرة التي تظهر عليها علامات شيخوخة: كريم الأساس هو واحد من أهم أنواع المكياج التي تساعد على إخفاء الخطوط الدقيقة والتجاعيد من البشرة. لذا، فالأساس الأفضل لهذه البشرة هو الأساس غير اللامع، والذي يغطي البشرة بأكملها ويوفر لها الترطيب الفعال، ويحتوي على مواد تساعد في الحد من ظهور علامات الشيخوخة.

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