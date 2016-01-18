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' هذا ما أوصل صلاح والنني إلى أقوى فرق العالم '

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' هذا ما أوصل صلاح والنني إلى أقوى فرق العالم ' ' هذا ما أوصل صلاح والنني إلى أقوى فرق العالم '

يرى شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب السابق أن الثنائي محمد النني ومحمد صلاح يملك ما يؤهله للعب في أقوى فرق العالم.

النني انتقل إلى أرسنال قادما من بازل بعد ثلاث سنوات مع الفريق السويسري، علما بأنه انتقل من المقاولون لبازل في يناير 2013.

فيما يتواجد صلاح مع روما بعدما انتقل من المقاولون إلى بازل في صيف 2012 ومنه إلى تشليسي في يناير 2014، ثم إلى فيورنتينا في يناير 2015.

وقال حبيب في تصريحات تليفزيونية يوم الأحد: "أكثر ما ميز صلاح والنني هو الاجتهاد والمثابرة".

وأضاف "انتقال الثنائي لفريق مثل بازل الذي يوصف بأنه فريق بطل في دوري متوسط هو أفضل كثيرا من الانتقال لفريق متوسط في دوري متوسط أو فريق في دوري كبير".

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وأوضح أن مشاركة بازل في بطولات أوروبية لعبت دورا في تألقهما وظهورهما بشكل لافت أمام الفرق الأوروبية الكبرى".

وأردف "الاجتهاد ومحاولة التطور بشكل دائم والاستماع للنصح هو ما أوصلهما إلى أقوى فرق العالم".

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