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إحالة فتاتين للمحاكمة بتهمة ممارسة الرذيلة مع هندى داخل فيلا بالرحاب

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إحالة فتاتين للمحاكمة بتهمة ممارسة الرذيلة مع هندى داخل فيلا بالرحاب إحالة فتاتين للمحاكمة بتهمة ممارسة الرذيلة مع هندى داخل فيلا بالرحاب
أحال المستشار شريف عبد المنعم، مدير نيابة القاهرة الجديدة، فتاتين للمحاكمة العاجلة أمام الجنح، لاتهامها بممارسة الدعارة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى مباحث الآداب بالقاهرة، معلومات تفيد باستدراج فتاتين راغبى المتعة الحرام من "الكافيهات" وتبين من التحريات أن المتهمتين اتفقتا مع رجل هندى على ممارسة الرذيلة مقابل حصولهما على 1000 جنيه فى الساعة داخل فيلته بالرحاب، وباستئذان النيابة العامة، داهمت القوات الفيلا، وألقت القبض عليهم فى حالة تلبس، وإحالتهم للنيابة التى قررت حبس المتهمتين، وإخلاء سبيل الرجل.

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مصر 365