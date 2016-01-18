ضبط 41 ألفًا و400 عبوة عصير مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط كميات كبيرة من العصائر مجهولة المصدر داخل مصنع تعبئة بدون ترخيص.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير، أمن المنيا إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد بورود معلومات لقسم مباحث التموين عن قيام "عماد.ع"، 45 سنة بإدارة مصنع لتعبئة العصائر بدون ترخيص من الجهات الحكومية بقرية تابعة لمركز سمالوط.

واستخدام المصنع فى تعبئة مواد مجهولة المصدر وليس عليها أى بيانات تدل على مصدرها وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتقليد علامات تجارية مملوكة للغير.

وتم تشكيل حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 41 ألفًا و400 عبوة عصائر مختلفة الأنواع معدة للبيع و1000 استيكر مختلف وخط إنتاج تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة .

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