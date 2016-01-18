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القبض على عاطل لحيازته 6 طرب حشيش بالهرم

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القبض على عاطل لحيازته 6 طرب حشيش بالهرم القبض على عاطل لحيازته 6 طرب حشيش بالهرم
تمكنت مباحث الجيزة، من القبض على عاطل، لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وضُبِطَ بمسكنه فى الهرم وبحوزته 6 طرب من مخدر الحشيش، وأُحِيل إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للمقدم محمد أمين، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، تفيد بإتجار عاطل فى المواد المخدرة، وحيازته كمية من الحشيش داخل مسكنه.

وبإعداد كمين له، ضُبِطَ وبحوزته الـ6 طرب، واعترف بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه، وتبين أنه صادر ضده حكم بالسجن فى قضية مخدرات. وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.
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