الرئيس النيجيري يصل إلى البلاد للمشاركة في أسبوع الاستدامة

وصل إلى البلاد مساء أمس محمد بخاري رئيس نيجيريا في زيارة للدولة يحضر خلالها القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تقام ضمن «أسبوع أبوظبي للاستدامة».

وكــان فــي استقبــاله سمــو الشيــخ الدكــتور سلطــان بــن خليفــة آل نهيــان مستشــار صاحــب السمـــو رئيــس الدولــة الــذي رحــب بالضيــف مؤكــداً عمــق العلاقــات المتينــة التــي تربــط بيــن الإمارات ونيجيريا.

كمــا كــان فــي استقــبال الرئيــس النيجيــري.. معالــي الدكــتور راشــد أحمــد بــن فهــد وزيــر البيــئة والميــاه وإبراهيــم أوالــو سفــير جمهوريــة نيجيريــا الاتحاديــة لــدى الدولــة.