أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الرئيس النيجيري يصل إلى البلاد للمشاركة في أسبوع الاستدامة

Google+ Print
الرئيس النيجيري يصل إلى البلاد للمشاركة في أسبوع الاستدامة الرئيس النيجيري يصل إلى البلاد للمشاركة في أسبوع الاستدامة

وصل إلى البلاد مساء أمس محمد بخاري رئيس نيجيريا في زيارة للدولة يحضر خلالها القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تقام ضمن «أسبوع أبوظبي للاستدامة».

وكــان فــي استقبــاله سمــو الشيــخ الدكــتور سلطــان بــن خليفــة آل نهيــان مستشــار صاحــب السمـــو رئيــس الدولــة الــذي رحــب بالضيــف مؤكــداً عمــق العلاقــات المتينــة التــي تربــط بيــن الإمارات ونيجيريا.

كمــا كــان فــي استقــبال الرئيــس النيجيــري.. معالــي الدكــتور راشــد أحمــد بــن فهــد وزيــر البيــئة والميــاه وإبراهيــم أوالــو سفــير جمهوريــة نيجيريــا الاتحاديــة لــدى الدولــة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية