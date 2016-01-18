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«الداخلية» تطلق المرحلة التجريبية لـ «سوار حمايتي»

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«الداخلية» تطلق المرحلة التجريبية لـ «سوار حمايتي» «الداخلية» تطلق المرحلة التجريبية لـ «سوار حمايتي»

أطلق برنامج الذكية في وزارة الداخلية المرحلة التجريبية لتشغيل مشروع «سوار حمايتي» الذي يعكس جهود الوزارة في دعم الابتكار لاسيما التقنيات والأجهزة الذكية التي تعزز من الإبداع في تقديم الخدمات الحكومية الذكية.

ويعد «سوار حمايتي» من التقنيات لتوفير حلول مبتكرة في تقديم خدمات حكومية متميزة ورفع رضا المتعاملين ـ ويختص في مرحلته الحالية بالعائلات، حيث تسلمت الوزارة مؤخراً 50 سواراً ذكياً، تم تصميمها وفقاً للمواصفات الفنية والوظيفية المحددة من قبل المختصين لدى برنامج الحكومة الذكية بالوزارة والتي يعد أبرزها احتواؤه على شريحة تتبع تمكن الطفل الذي يرتديه من طلب الاستغاثة بكبسة زر واحدة.

وقال المقدم فيصل محمد الشمري، المدير التنفيذي لبرنامج الحكومة الذكية بوزارة الداخلية، وصاحب الفكرة الابداعية للمشروع إن الوزارة تعاونت مع أحد مراكز الأبحاث العالمية لتطوير السوار بمواصفات وتقنيات نوعية وذكية، وبدأ تنفيذ المشروع منذ عام 2013، وبعدها تم ابتكار وتطوير آلية لاستخدامه وربطه مع منظومة حمايتي.

وأوضح أن السوار يعزز المفاهيم الأمنية الذكية لحماية ورعاية الطفل بأسلوب إبداعي، مشيراً إلى أن المشروع جاء ليعزز قدرات منظومة «حمايتي».

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