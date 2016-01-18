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حمدان بن راشد يبحث فرص بناء شراكات استثمارية مع وزير النفط النيجيري

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حمدان بن راشد يبحث فرص بناء شراكات استثمارية مع وزير النفط النيجيري حمدان بن راشد يبحث فرص بناء شراكات استثمارية مع وزير النفط النيجيري

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، الدكتور إيمانويل ايبي كاتشيكو وزير النفط النيجيري والوفد المرافق، في ديوان صاحب السمو حاكم دبي صباح أمس، وتم تبادل الحديث حول العلاقات الثنائية وسبل توسيع التعاون بين البلدين، خاصة بناء شراكات استثمارية في ضوء الفرص التي أشار الوزير الزائر الى توفرها في بلاده.

ورحب سمو الشيخ حمدان بن راشد بالوزير النيجيري، مؤكداً حرص الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع مختلف دول العالم، لا سيما الدول الإفريقية. حضر اللقاء معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وسعيد محمد الطاير نائب رئيس مجلس إدارة شركة إينوك.

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