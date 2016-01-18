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طحنون بن محمد يستقبل سعيد بن طحنون بعد رحلة علاج

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طحنون بن محمد يستقبل سعيد بن طحنون بعد رحلة علاج طحنون بن محمد يستقبل سعيد بن طحنون بعد رحلة علاج

استقبل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، في مطار العين الدولي، نجله الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، الذي وصل بحفظ الله ورعايته إلى أرض الوطن سالماً معافى مساء أول من أمس، قادماً من مستشفى مايو كلينك في مدينة روشستر بولاية مينسوتا في أميركا، بعد أن أتم الرحلة العلاجية الموفقة التي تكللت ولله الحمد بالنجاح.

كما كان في استقبال الشيخ سعيد بن طحنون، إخوانه الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس دائرة النقل، واللواء الركن الطيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، وعدد من المواطنين في مدينة العين.

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