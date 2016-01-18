تفاصيل مثيرة مشوار النني - ' نصف ساعة كادت أن تجهض أحلامه الأوروبية '

متى نرى اسم حسام حسن كمدير فني لمنتخب مصر؟ سؤال أجاب عنه بقوة المدير الفني لنادي المصري.

وقال حسام حسن: "عندما تنتهي المجاملات ويكون الصالح العام هو الأهم ورقم 1 وقتها سأكون مديرا فنيا للمنتخب".

ويقدم حسام حسن موسما رائعا مع المصري حتى الآن إذا يحتل بالتساوي مع الأهلي صدارة الترتيب.

وأجاب حسام حسن على سؤال الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة (صدى البلد) عن متى نرى اسم حسام حسن مدربا لمصر؟ قائلا: "عندما يكون الصالح العام هو الأهم وتنتهي المجاملات. ويكون التوافق على الأفضل من أجل مصر حسبما يرى الشارع المصري".

وأضاف "أنا تحت أمر الكرة المصرية دائما وكل التوفيق لجهاز الأرجنتيني هيكتور كوبر".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.