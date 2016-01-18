الإطاحة بثلاث عصابات للسطو المسلح في الرياض

ضبطت شرطة منطقة الرياض ثلاثة تشكيلات إجرامية للسطو المسلح تتكون من (16) لصاً من جنسيات مختلفة ارتكبوا عدداً من جرائم الاعتداء على العاملين في المحلات التجارية والسرقة منها باستخدام سيارات مسروقة، كما سرقوا مواد بناء من مباني قيد الإنشاء في عدد من أحياء العاصمة الرياض.

ووضعت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض الخطط والكمائن اللازمة بناءً على ما رصد من بلاغات، وقبض على تلك التشكيلات الإجرامية في ثلاث قضايا منفصلة، ففي القضية الأولى ضبط تشكيل عصابي مكون من سبعة مواطنين جميعهم في العقد الثاني من العمر، متورطين في ارتكاب ما يزيد على 30 حادثة سلب محلات تجارية شرق العاصمة وسرقة مبالغ مالية منها وبطاقات اتصال مسبقة الدفع والاعتداء على العاملين فيها بالضرب والتهديد بسلاح ابيض (سكين) وسلب ما بحوزتهم من مقتنيات شخصية، واعترافوا -على درجات متفاوتة- بارتكاب تلك الجرائم مع بيان دور كل منهم في التخطيط والتنفيذ وتوزيع المسروقات، واستطاعوا الدلالة على الأماكن التي ارتكبوا جرائمهم فيها وجاءت أقوالهم مطابقة لما هو مقيد بسجلات مراكز الشرطة.

كما ضبط تشكيل عصابي آخر عدد أفراده خمسة (أربعة مواطنين، ووافد بنغالي) في العقدين الثالث والرابع من العمر تخصصوا بسرقة مواد البناء من مباني الإنشاء والسطو على المحلات التجارية وسرقة مبالغ مالية منها وبطاقات اتصال مسبقة الدفع والاعتداء على العاملين بها بالضرب والتهديد بسلاح ابيض (سكين) وسلب ما بحوزتهم من مقتنيات، واستطاعوا الدلالة على المباني والمحلات التي سرقوا منها وجاءت اعترافاتهم مطابقة لما هو مقيد في سجلات مراكز الشرطة.

وفي القضية الثالثة ألقي القبض على تشكيل عصابي مكون من أربعة جناة (سوري، وثلاثة تشاديين) أعمارهم في العقدين الثاني والثالث، تورطوا في سرقة سيارات وسط وغرب العاصمة واستخدامها في الدخول على العاملين بالمحلات التجارية وتهديدهم بسلاح ابيض (ساطور) والاستيلاء على مبالغ مالية منها، وأقروا مبدئياً وعلى درجات متفاوتة بالتخطيط والتنفيذ، وقاموا بالدلالة عليها وتطابق ذلك مع البلاغات المقيدة في سجلات مراكز الشرطة.

وتجري التحقيقات بشكل موسع مع الجناة لمعرفة المزيد من الجرائم التي ارتكبوها بنفس الأسلوب، وللكشف عن أي أنشطة إجرامية أخرى مقيدة ضد مجهول ومن ثم تقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.