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السفير الكويتي يزور مركز الملك سلمان للإغاثة

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السفير الكويتي يزور مركز الملك سلمان للإغاثة السفير الكويتي يزور مركز الملك سلمان للإغاثة

    زار سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر جابر الأحمد الجابر الصباح أمس، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التقى خلالها بالمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ومسؤولي المركز.

ورحب د. الربيعة، بالسفير الكويتي وأطلعه على الخدمات التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرامج التنفيذية والجسور الجوية والبرية والبحرية التي يضطلع بها، وبرامج إعادة العالقين من الأشقاء اليمنيين في بلدان عدة إلى ديارهم، وإنشاء وتشغيل مخيمات النازحين، إضافة إلى الجهود الإغاثية في جمهورية طاجيكستان والجمهورية الإسلامية الموريتانية، مبيناً أنه يجري حالياً التنسيق والإعداد لتقديم الإغاثة في عدد من الدول المتضررة.

وأثنى الشيخ ثامر الصباح، على جهود المملكة وما يقدمه المركز من أعمال إغاثية وإنسانية، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المجال الإغاثي، تماشياً مع الوحدة الخليجية.

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