.. و«الفقع» يوقف 165 متجاوزاً لحدود الشرقية

أوقفت دوريات حرس الحدود بالمنطقة الشرقية 165 شخصاً من هواة البحث عن الكمأة "الفقع" لتجاوزهم حرم الحدود.

وأوضح النقيب عمر الأكلبي الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية أن الأعداد التي خالفت وتجاوزت حرم الحدود بحثاً عن الكمأة "الفقع" ضبطت بواسطة دوريات حرس الحدود بقطاع حفر الباطن؛ حيث جرى إحالتهم لإدارة الشؤون القانونية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، ودينوا بانتهاك منطقة الحدود، وتفاوتت عقوبة المخالفة حسب موقع القبض وعدد مرات التكرار، مؤكداً أن دوريات الحرس في المراكز الحدودية تعاملوا مع المضبوطين وفق نظام العمل الأمني المتبع في مثل هذه الحالات.

وحذر هواة البحث عن "الفقع" أو الصيد من الاقتراب من المناطق الحدودية البرية المحددة بعمق 20 كلم، مشدداً على عقوبة متجاوزي الحدود تتضمن السجن 30 شهراً أو غرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال أو بهما معاً. وأشار النقيب الأكلبي إلى أنه تم تمييز المناطق الحدودية البرية المحظورة بحاجز ترابي وعلامات تحذيرية ويعد دخول حرم الحدود أو تجاوزه مخالفة أمنية تعرض الشخص للمساءلة القانونية.

وأضاف أن قيادة الحرس ركزت على التوعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة بأن المناطق الحدودية تابعة فقط لدوريات حرس الحدود، متأملاً من الجميع التعاون بعدم الاقتراب من هذه الأماكن الحدودية واتباع التعليمات. وعلى صعيد آخر، قبضت الدوريات البرية بقطاع حفر الباطن على شخص كان متجهاً إلى أراضي دولة الكويت الشقيقة سيراً على الأقدام في محاولة لعبور الحدود بطريقة غير مشروعة (التسلل)، حيث أُوقف وجرى تفتيشه ولم يعثر معه على أي ممنوعات أو محرمات وتم التحفظ عليه لحين استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لتطبيق نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية بحقه.