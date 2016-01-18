مؤتمر طبي عالمي يبحث مستجدات الأمراض المعدية والوبائية

تبدأ بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض صباح اليوم فعاليات المؤتمر العالمي لمستجدات الأمراض المعدية والوبائية، وذلك بقاعة المحاضرات الرئيسية بالمركز الاجتماعي، بحضور مدير مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض اللواء الطبيب سعود بن عثمان الشلاش.

أوضح ذلك العقيد الطبيب عبدالرحمن بن علي الربيعان استشاري ورئيس قسم الباطنيه بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.

وقال: إن هذا المؤتمر يركز على هم الأمراض المعدية والأوبئة المستحدثة والناشئة خلال السنوات الماضية في المنطقة والعالم وطرق تناقلها وانتشارها وأحدث طرق علاجها، كما يهدف المؤتمر إلى طرح العديد من الموضوعات المستجدة في الوسائل التشخيصية وما استحدث منها لمثل هذه الأوبئة ومناقشة طرق الوقاية داخل وخارج المنشآت الصحية وزيادة الوعي لدى الفرد والمجمع تجاه هذا الامراض وكيفية التعامل.

ومن جانبها، اوضحت رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر د. نسرين مراد الشربيني أن المؤتمر سيناقش عددا من المواضيع والمحاور منها متلازمة الشرق ومستجدات الأمراض المعدية والوبائية لاوسط التنفسية (كورونا) وعلاقتها بالإبل، ووباء(إيبولا) المنتشر في غرب افريقيا وكيفية مكافحته والتعامل معه وأهم الفيروسات النزفية كحمى الضنك وفيروس (شيكن كونيا) وطرق مقاومة ومكافحة انتشارها، إضافة إلى مناقشة أهم الأوبئة المنتشرة في أوقات الحروب والاضطرابات السياسية دوليا واستخدام الأشعة النووية في تشخيص الأمراض المعدية وتقديم نبذة عن الأمراض الفطرية المستجدة عالميا وعلى مستوى المملكة، وطرق تشخيصها وعلاجها.

وأبانت رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر أن المؤتمر سيحظى بحضور نخبة من المحاضرين المختصين في الأوبئة من داخل وخارج المملكة. تجدر الإشارة أنه تم اعتماد عدد 14 ساعة تعليم طبي مستمر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمؤتمر.