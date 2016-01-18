"الكسب" يعلن مواعيد صرف مستحقات 4507 مودعا بـ5 شركات توظيف أموال

أعلن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، صرف المستحقات المالية لـ4507 مودعا بشركات توظيف الأموال وعددها 5 شركات وهى السعد للاستثمار، المراكشى، الحجاز للتنمية العقارية، الهدى مصر ، بدر للاستثمار.

ونشر الجهاز مواعيد الصرف للمودعين بتلك الشركات الخمسة، على الموقع الرسمى لوزارة العدل بأن عملية الصرف تتم خلال أوقات العمل الرسمية اعتبارا من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا خلال الأيام المحددة للصرف.

كما أعلن جهاز الكسب غير المشروع أن المستندات المطلوبة والتي يجب أن يقدمها المودعين سواء المودع نفسه أو ورثته هي مستندات المديونية الصادرة من الشركة للمودع وإثبات الشخصية، وأصل التوكيل الرسمى العام أو التوكيل الخاص وأصل إعلان الوراثة الشرعى حال وفاة المودع.

وحددت إدارة الكسب غير المشروع الأرقام التالية لراغبي الاستفسار من المودعين عن عملية الصرف «0227942185 ــ 0227943697».

وألزم الجهاز شركة السعد للاستثمار لصاحبها أشرف السعد، برد 6 ملايين و178 ألفا و748 جنيها كمستحقات لـ373 مودعا بالشركة.



>