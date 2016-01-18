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الأنبا مكاريوس: الرئيس السيسى رفض تحملنا تكاليف ترميم الكنائس

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الأنبا مكاريوس: الرئيس السيسى رفض تحملنا تكاليف ترميم الكنائس الأنبا مكاريوس: الرئيس السيسى رفض تحملنا تكاليف ترميم الكنائس
كشف الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا، عن أنه تم عرض أن تقوم الكنيسة بترميم الكنائس التى تهدمت بسبب هجوم بعض الإرهابيين عليها عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة على الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلا أنه رفض ذلك وتوعد بأن تقوم الدولة المصرية وهو ما يتم إنجازه الآن.

وأضاف "مكاريوس" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "أنا " الذى تقدمه الإعلامية أمانى الخياط عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الرئيس السيسى رفض عرضًا تقدمت به دولتان عربيتان شقيقتان طلبتا تحمل تكاليف إعمار الكنائس المتضررة، وتابع: "الرئيس السيسى قال مسئوليتنا إحنا أن نعيد ما تهدم.. وإحنا بنشكر الدولتين دول وإحنا هنقوم بإعادة الإعمار".

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