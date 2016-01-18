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السلمون والتونة وفول الصويا.. أفضل المصادر الطبيعية لـ"الأوميجا 3"

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السلمون والتونة وفول الصويا.. أفضل المصادر الطبيعية لـ"الأوميجا 3" السلمون والتونة وفول الصويا.. أفضل المصادر الطبيعية لـ"الأوميجا 3"
أوميجا 3 من أهم الأحماض الضرورية للجسم والصحة، وتصنف على أنها نوعيات دهون مهمة للجسم ونموه، ولا أضرار لها، ولكن لأنها لا توجد فى الجسم كونه لا ينتجها، فيجب على الإنسان أن يحصل عليها سواء من مصادرها الطبيعية أو المصنعة فى شكل العقاقير الدوائية والأقراص، وإن كانت المصادر الطبيعية أفضل بكثير بطبيعة الحال.

وتقول الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل، أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، إن بعض الأفراد يحتاجون الأوميجا 3 بشدة مثل المقبلات على الحمل وغيرهن، وهؤلاء يصف لهن الأطباء الأقراص أو العقاقير التى تمدهم بهذا الحمض المهم للغاية، كما ينصحهم بالتركيز على تناول الأطعمة والزيوت الطبيعية الغنية بالأميجا 3.

وتابعت أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة: أبرز مصادر الأوميجا 3 وأشهرها وأكثرها توافرا على الإطلاق تتمثل فى:
>• زيت بذر الكتان
>• الأسماك الغنية بالفسفور خاصة التونة والماكريل والسلمون والسردين.
>• فول الصويا
>• زيت الزيتون من أهم الزيوت الطبيعية المفيدة للجسم ونسب الكولسترول فى الدم، ولا يزيد الوزن، ويحوى كم جيد من هذا الحمض.
>• المكسرات المفيدة والغنية بالزيوت.
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مصر 365