الأسهم الخليجية تواصل «السقوط الحر»

تراجعت اسواق الاسهم في الخليج بشكل حاد امس، بعد الاعلان عن رفع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي العقوبات الاقتصادية عن ايران بموجب الاتفاق النووي، حيث اثار الاعلان مخاوف المتعاملين من استمرار انحدار اسعار النفط.

وتخشى الاسواق الخليجية من ان يؤدي رفع العقوبات عن ايران الى زيادة صادراتها النفطية، مما سيزيد الكميات المعروضة عالميا ويتسبب بتراجع اضافي في الأسعار، حيث فقد النفط اكثر من 20 بالمئة من قيمته منذ بدء 2016، وتراجع الى ما دون 30 دولارا اميركيا للبرميل يوم الجمعة.

وكسا اللون الاحمر جميع مؤشرات الأسواق الخليجية، وهبطت بنسب متفاوتة، تصدرها السوق السعودي في احدى الفترات الذي تجاوز تراجعه حاجز ال 7% لكنه قلص من خسائره عند الاقفال ليغلق عند مستوى 5520 نقطة بانخفاض تبلغ نسبته 5.44%.

وتعد خسائر السوق امس الأكبر من حيث النسبة في الست أشهر الأخيرة، حيث سجل مؤشر السوق في أغسطس الماضي تراجعا بنسبة 6.9 % وبنحو 550 نقطة.

وسجلت أسهم 79 شركة تراجعا بالنسبة القصوى، كما سجلت أسهم عدة أدنى مستوياتها منذ الإدراج أهمها "الاهلي التجاري" و"كيان" و"بترورابغ" و"دار الاركان" و"عذيب" و"موبايلي " و"الأندلس العقارية".

وفي هذا الاطار قال المحلل الاقتصادي" عبدالله الخشرمي" في تصريح ل"الرياض" أن رفع العقوبات الاقتصادية عن ايران، وفي مقدمتها تصدير النفط، ودخولها إلى حيز التنفيذ امس، جعل اسواق المال الخليجية تتجاوب سلبيا مع هذا القرار، وذلك لأن أسواق النفط تعاني منذ فترة من تخمة المعروض منذ فترة طويلة، وضعف الطلب عليه خصوصا من قبل الصين،ومن المتوقع أن يؤدي تصدير النفط من قبل ايران في هذا الوقت الى زيادة وفرة المعروض في اسواق النفط، وربما يؤدي إلى مزيد من تراجع اسعار النفط.

وأكد الخشرمي أن أسواق المال حساسة لمثل هذه الأخبار، لا سيما أن النفط لا يزال سلعة اساسية للدخل في دول الخليج العربي، ومن هنا تفاقمت خسائر اسواق المال في الأسواق الخليجية، وفي مقدمتها سوق المال السعودي.

ورأى الخشرمي أن من المرجح أن تستمر معاناة الأسواق الخليجية لبعض الوقت حتى استيعاب هذه المؤثرات، وأهمها رفع العقوبات الاقتصادية الدولية عن ايران، أو يحدث انفراج مهم في التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة.

يذكر ان أسواق المال الخليجية تعاني منذ عدة أشهر من تراجعات حادة، بسبب تراجع أسعار النفط بشكل رئيسي إضافة إلى الأحداث السياسية في منطقة الشرق الاوسط، والتي أوجدت أجواء ضبابية ساهمت في التراجعات المستمرة للأسواق الخليجية، وفي مقدمتها سوق المال السعودي الذي يعد من أنشط الأسواق الخليجية والعربية من حيث كمية الاسهم المتداولة، وحجم السيولة اليومية، إضافة إلى القيمة السوقية لهذا السوق.