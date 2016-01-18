المتحدث باسم مترو الأنفاق: أعطال القطارات قضاء وقدر وليست "أعمال تخريبية"

قال أحمد عبد الهادى، المتحدث باسم الشركة المصرية لمترو الأنفاق، إن محطات المترو شهدت أمس عطلين مختلفين أحدهما فى الساعة الثامنة صباحًا وآخر فى الثانية عشرة ظهرًا، مستبعدًا وجود أعمال تخريبية وراء العطلين، وتابع: "ما حدث قضاء وقدر".

وأضاف "عبد الهادى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "أنا مصر" الذى تقدمه الإعلامية أمانى الخياط عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن العطل الأول وقع فى الخط الأول "المرج - حلوان" فى تمام الساعة الثامنة صباحًا بعد وقوع عطل فنى فى أحد القطارات بمحطة منشية الصدر تجاه المرج، وتم سحب القطار المعطل وإدخاله السكة الاحتياطية بمحطة سراى القبة وعادت الحركة لطبيعتها، وتابع: "العطل بالضبط كان من 20 إلى 25 دقيقة".

وأستطرد قائلاً: "العطل الثانى حدث فى تمام الساعة الثانية ظهرًا وقت تجديد وتطوير بمحطة مترو المرج الجديدة نتيجة سقوط عمود إنارة على الشبكة الهوائية الكهربائية المغذية للقطار ما أسفر عن فصل التيار الكهربى عن القطار بالإضافة إلى ماس كهربائى فى اللوحة الخاصة بالإشارات الضوئية الخاصة بسير القطارات.

وأكد "عبد الهادى" أنه تم رفع عمود الإنارة وإصلاح التلفيات المترتبة عليه الأمر الذى استغرق ساعات، وتابع: "الحادثان قضاء وقدر وليس عمل تخريبى.. وتم تشكيل لجنة لمعرفة سبب سقوط العمود".

وشدد المتحدث باسم الشركة المصرية لمترو الانفاق، على أن كل الأعطال التى تقع بخطوط المترو جميعها خارجة عن الإرادة، لافتًا إلى أن مترو الأنفاق ينقل ما بين 2,5 إلى 3 مليون راكب يوميًا من خلال 1616 رحلة فى الخطوط الثلاثة.