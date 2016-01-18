فينجر يجيب.. لماذا أبقى النني على مقاعد البدلاء أمام ستوك

أجاب أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال على تساؤلات الصحفيين حول عدم الدفع بمحمد النني في مباراة ستوك سيتي.

أرسنال تعادل مع ستوك سيتي بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي، في وقت أبقى فيه على محمد النني على مقاعد البدلاء.

وكان النني قد انضم لأرسنال قادما من صفوف بازل السويسري خلال الأيام القليلة الماضية مقابل 5 مليون استرليني.

وقال فينجر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لماذا أبقيت النني على مقاعد البدلاء اليوم؟ هو لاعب جديد ويحتاج لمعرفة أجواء الدوري الإنجليزي أولا".

وأضاف المدرب الفرنسي "مباراة الليلة كانت فرصة جيدة ليعرف النني أن مباريات الدوري الإنجليزي تكون عنيفة وصعبة".

فينجر أتبع "النني لاعب رائع وذكي، ومازال صغيرا في الـ 23 من عمره، ومستقبلا سيعرف النني فائدة ما فعلته معه الليلة".

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة متساويا مع ليستر سيتي، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي الثالث.

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