أخبار عاجلة

تغطية خاصة - ارتفاع شهداء الشرطة في حادث كنيسة الإسكندرية إلى 7 بينهم 3 سيدات -
تعليق أبو تريكة على تفجير كنيسة طنطا -
تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا -
تغطية خاصة - عاجل .. الرئيس السيسي يترأس حاليا اجتماع مجلس الدفاع الوطني بشأن حادثي طنطا والإسكندرية -
«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان -
تغطية خاصة - تعليق مستشار شيخ الأزهر على حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

واشنطن تبحث عن 3 أميركيين خطفوا فى العراق

Google+ Print
واشنطن تبحث عن 3 أميركيين خطفوا فى العراق واشنطن تبحث عن 3 أميركيين خطفوا فى العراق

>تبحث السلطات الأميركية والعراقية أمس الأحد عن ثلاثة أميركيين خطفوا فى العراق، وفق مصدر امنى عراقى والخارجية الأمريكية.

وأكد عقيد فى الشرطة العراقية طلب عدم كشف هويته، ان ثلاثة أميركيين ومترجمهم العراقى خطفوا فى جنوب بغداد وان القوات العراقية بدأت عملية للعثور عليهم.

وأوضح ان الخاطفين عناصر مليشيا وكانوا يرتدون ازياء عسكرية، وعن الأميركيين قال "لا نعرف ماذا كانوا يفعلون".

وكان المتحدث باسم الخارجية جون كيربى قال فى وقت سابق "تلقينا تقارير عن فقدان مواطنين اميركيين فى العراق"، دون ان يحدد عددهم ولا المكان الذى خطفوا فيه.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365