واشنطن تبحث عن 3 أميركيين خطفوا فى العراق

>تبحث السلطات الأميركية والعراقية أمس الأحد عن ثلاثة أميركيين خطفوا فى العراق، وفق مصدر امنى عراقى والخارجية الأمريكية.

وأكد عقيد فى الشرطة العراقية طلب عدم كشف هويته، ان ثلاثة أميركيين ومترجمهم العراقى خطفوا فى جنوب بغداد وان القوات العراقية بدأت عملية للعثور عليهم.

وأوضح ان الخاطفين عناصر مليشيا وكانوا يرتدون ازياء عسكرية، وعن الأميركيين قال "لا نعرف ماذا كانوا يفعلون".

وكان المتحدث باسم الخارجية جون كيربى قال فى وقت سابق "تلقينا تقارير عن فقدان مواطنين اميركيين فى العراق"، دون ان يحدد عددهم ولا المكان الذى خطفوا فيه.

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