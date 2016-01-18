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مرتضى منصور يكشف: تعليمات مشددة للاعبي الزمالك عن مواجهة المصري

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مرتضى منصور يكشف: تعليمات مشددة للاعبي الزمالك عن مواجهة المصري مرتضى منصور يكشف: تعليمات مشددة للاعبي الزمالك عن مواجهة المصري

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن إعطائه تعليمات مشددة للاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة أحمد حسام ميدو عن لقاء الفريق المرتقب أمام المصري.

الزمالك يواجه المصري يوم الأربعاء في الجولة الـ15 من الدوري المصري.

وعن المواجهة أمام المصري قال مرتضى منصور: "هنالك تعليمات مشددة للاعبي الفريق والجهاز الفني بعدم افتعال أي مشكلة".

وأضاف في تصريحات مع قناة LTC "المباراة عرس كروي في مدينة الإسماعيلية. ونحن نحترم المصري".

وأكمل حديثه قائلا: "حسام حسن وإبراهيم حسن صنعا إنجازات لنادي الزمالك. وميدو بدأ مع التوأم وحسام كان مدربا لميدو أيضا".

وهل يحضر المباراة؟ أجاب مرتضى منصور: "في حالة قدرتي على التواجد في المباراة. سأفعل ذلك".

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة بفارق الأهداف عن للمقاصة. بينما يأتي المصري في المركز الرابع برصيد 26 نقطة من 13 مباراة.

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