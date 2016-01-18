الزمالك: ننتظر رد الشرطة بشأن ريكو.. وأيمن أشرف ينضم الموسم المقبل

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن اتفاقه مع فرج عامر نظيره في نادي سموحة لشراء أيمن أشرف الظهير الأيسر بداية من الموسم المقبل.

ويبحث الزمالك عن تعويض رحيل محمد عبد الشافي لأهلي جدة فقام بشراء شريف علاء ومحمد عادل جمعة لكن الثنائي لم يتألق بعد، فخرج الأول معارا ومازال الثاني يبحث عن نفسه. واضطر الجهاز الفني لإشراك حمادة طلبة في هذا المركز.

وقال منصور عبر قناة LTC يوم الأحد: "ننتظر رد الشرطة بشأن صلاح ريكو خلال 24 ساعة وإن تم رفض الصفقة سيشارك معنا في الموسم المقبل".

وأضاف "لا يعنيني ما يقال حول دخول الأهلي في الصفقة، اتفقت مع اللاعب ومع ناديه. الأمر منتهي".

وأشار "تحدثت مع فرج عامر حول أيمن أشرف وتم الاتفاق مع اللاعب على الانضمام في بداية الموسم المقبل".

وتابع "أراد سموحة استعارة أحمد حسن مكي وإبراهيم صلاح لكن هذا الملف لن أتدخل فيه إلا بإذن الجهاز الفني".

وأتم "الجهاز الفني هو من يحدد رحيل الثنائي أم لا".

وقام الزمالك بقيد إبراهيم صلاح وأحمد حسن مكي في القائمة الإفريقية.