توزيع كروت البنزين الخاصة بمركبات التوك توك بالقناطر الخيرية

‏أعلن المحاسب عبد الحكيم القاضى، رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، إن المدينة ستبدأ اليوم فى توزيع كروت البنزين الخاصة بمركبات التوك توك بدار المسنين بقرية شلقان التابعة للمركز، مشيرا إلى أنه سيتم استلام الكارت فى نفس وقت تقديم الأوراق ومجانا دون أى رسوم إضافية.

وأضاف القاضى فى تصريح له أن المستندات المطلوبة هى صورة مستند الملكية لصاحب التوك توك موضحا به الرقم القومى للمالك وصورة الرقم القومى لصاحب التوك توك الموجود بصورة سند الملكية وأصول المستندات السابقة للاطلاع وناشد المواطنين فى حال وجود استفسارات الاتصال على 19680 أو 19683.

يذكر أن الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، أعلن الأسبوع الماضى أن تلك الخطوة تأتى فى إطار اهتمام الدولة بضم مركبات التوك توك إلى المرحلة الأخيرة من المنظومة الإلكترونية لتوزيع المواد البترولية.