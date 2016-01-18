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اليوم.. نظر المعارضة على حكم حبس "بوسى" 3 سنوات فى قضية شيكات بدون رصيد

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اليوم.. نظر المعارضة على حكم حبس "بوسى" 3 سنوات فى قضية شيكات بدون رصيد اليوم.. نظر المعارضة على حكم حبس "بوسى" 3 سنوات فى قضية شيكات بدون رصيد
تنظر محكمة جنح الهرم، اليوم الاثنين، المعارضة المقدمة من جانب دفاع المطربة الشعبية والممثلة بوسى، على حكم حبسها 3 سنوات، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد فى القضية المقيدة برقم 21034 سنة 2015.

وكانت محكمة جُنَح الهرم قد قضت بحبس ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسى" 6 سنوات ودفع كفالة 11 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد، لصالح المدعى بالحق المدنى وليد محمد عاشور.

وأقام المحامى تامر أبو سريع، وكيلاً عن المدعى بالحق المدنى وليد محمد عاشور، دعوى اتهم فيها الفنانة بوسى بتحرير شيكات بدون رصيد لصالح موكله، بمبلغ مالى قدره مليون و700 ألف جنيه، وذكر فى دعواه أنه حينما تمت المطالبة وديًا بالمبلغ من المطربة رفضت السداد، ما دفعه لرفع دعوى قضائية لمقاضتها.

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