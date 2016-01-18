برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 2016/1/19

برج الحوت على الصعيد المهني:

برج الحوت على الصعيد العاطفى:



>برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :

>تتمتع بشعبيه جارف وسط أصدقاء العمل مما يجعلك شخص مميز، حاول أن تستمر على هذا النهج، فى الفترة القادمة سوف يرى رئيسك مجهودك الذى تبذله فى العمل وسف يكون محل للتقدير سواء بالترقية أو المكافأة المجزية.>تحاول أن تصلح ما أفسده الزمان مع الشريك استمر فى ذلك فما هدم على مدار سنوات حتى يمكن أن يبنى فى دقائق ، لاتيأس وحاول على قدر المستطاع أن تصل إلى ما تريد من أهدافك .>لا تعترف أن كل يوم يمر عليك هو يزيد فى رصيد عمرك ، تنكر أن تكبر فى السن ولا تلتزم بآراء الاطباء مما يعرضك دائما للمخاطر التى قد تعصف بحياتك وتجعلك عرضة لوعكات صحية متتالية .>سوف تكون الفترة القادمة مليئة بالمفاجآت السعيدة التى ستبهرك وتجعلك تشعر أن الحياة مازلت تسير نحو هدفك الذى رسمته يوما لنفسك.