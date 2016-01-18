أخبار عاجلة

تغطية خاصة - ارتفاع شهداء الشرطة في حادث كنيسة الإسكندرية إلى 7 بينهم 3 سيدات -
تعليق أبو تريكة على تفجير كنيسة طنطا -
تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا -
تغطية خاصة - عاجل .. الرئيس السيسي يترأس حاليا اجتماع مجلس الدفاع الوطني بشأن حادثي طنطا والإسكندرية -
«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان -
تغطية خاصة - تعليق مستشار شيخ الأزهر على حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 2016/1/19

Google+ Print
برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 2016/1/19 برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 2016/1/19

على الصعيد المهني:


>تتمتع بشعبيه جارف وسط أصدقاء العمل مما يجعلك شخص مميز، حاول أن تستمر على هذا النهج، فى الفترة القادمة سوف يرى رئيسك مجهودك الذى تبذله فى العمل وسف يكون محل للتقدير سواء بالترقية أو المكافأة المجزية.

برج الحوت على الصعيد العاطفى:


>تحاول أن تصلح ما أفسده الزمان مع الشريك استمر فى ذلك فما هدم على مدار سنوات حتى يمكن أن يبنى فى دقائق ، لاتيأس وحاول على قدر المستطاع أن تصل إلى ما تريد من أهدافك .
>


>برج الحوت على الصعيد الصحي:


>لا تعترف أن كل يوم يمر عليك هو يزيد فى رصيد عمرك ، تنكر أن تكبر فى السن ولا تلتزم بآراء الاطباء مما يعرضك دائما للمخاطر التى قد تعصف بحياتك وتجعلك عرضة لوعكات صحية متتالية .

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :


>سوف تكون الفترة القادمة مليئة بالمفاجآت السعيدة التى ستبهرك وتجعلك تشعر أن الحياة مازلت تسير نحو هدفك الذى رسمته يوما لنفسك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى