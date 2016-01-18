برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 2016/1/19

برج العقرب على الصعيد المهني:

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

برج العقرب على الصعيد الصحي:



>توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>تراهن دائما على الخسائر ولا تعرف كيف تستفيد من أخطائك فى مجال العمل، حاول أن تتخلى عن التعالى ولا يوجد من هو كبير على التعلم ، ستجد من يمد يد المساعدة إليك لا تترد وتعلم فهذا سيكون أفضل لك وسوف يدعم موقفك فى مجال العمل .>تتعرض لأزمة كبيرة مع الحبيب ولا تحاول أن تتجنب المشاكل وهذا ليس فى صالحك حاول أن تأخذ هدنة من المشاكل حتى لا تتفاقم الأزمة بينكم فقد يصل الحال إلى الانفصال، قليل من التنازلات قد يجعل الحال بينكم أفضل ولا يوجد طريق أفضل من ذلك.>حاول أن تراعى الطريقة الصحيحة فى غذائك فأنت لا تتبع التعليمات الصحية وهذا سيعرضك لمشاكل كبيرة فى حياتك الصحية، حاول ممارسة الرياضة والنوم مبكرا حتى تكون صحتك فى الفترة القادة أفضل.>تتوقع لك الأبراج أن تكون هذه الفترة للتغير وتبديل الأوضاع السيئة حتى تتعلم من أخطاء الماضى، وترى الدنيا بعيون جميلة .