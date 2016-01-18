أخبار عاجلة

تغطية خاصة - ارتفاع شهداء الشرطة في حادث كنيسة الإسكندرية إلى 7 بينهم 3 سيدات -
تعليق أبو تريكة على تفجير كنيسة طنطا -
تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا -
تغطية خاصة - عاجل .. الرئيس السيسي يترأس حاليا اجتماع مجلس الدفاع الوطني بشأن حادثي طنطا والإسكندرية -
«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان -
تغطية خاصة - تعليق مستشار شيخ الأزهر على حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 2016/1/19

Google+ Print
برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 2016/1/19 برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 2016/1/19

برج الميزان على الصعيد المهني:


>لا تنظر إلى الماضى فما حدث لك فى محيط عملك يمكن أن يحدث مع أى فرد، كنت حكيم بتركك للعمل فى هذه الأجواء فلا يوجد أمل فى أن تسير الأمور فى نصابها الصحيح ، حاول أن تبداء فى مكان جديد هذا سيكون أفضل بكثير.

برج الميزان على الصعيد العاطفى:


>وأخيرا يطرق الحب باب قلبك حاول أن تفتح الباب ، لا تتردد فستكون الفائز أذا كان هو لانصيب ، لا تنظر إلى الماضى كثيرا واجعله صفحة ومرت إلى حال سبيلها ولكن تعلم من المشاكل التى مرت فى حياتك كيف تكون الحياة أفضل.

برج الميزان على الصعيد الصحي:


>مازلت تعانى من مشكلة زيادة الوزن حاول أن تتغلب عليها بإتباع تعليمات الطبيب وعمل حمية تخلصك من الوزن الزائد، مارس الرياضة فى تعمل على تنشيط جسمك وعقلك.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>ستظهر كثير من الأشياء الحلوة التى تعوضك ما مر فى حياتك من صعاب حاول أن تتجاوز الأزمات الماضية بالنسيان وأفتح صفحات جديدة مع الحياة فى جميع المجالات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى