برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 2016/1/19

برج الميزان على الصعيد المهني:

>لا تنظر إلى الماضى فما حدث لك فى محيط عملك يمكن أن يحدث مع أى فرد، كنت حكيم بتركك للعمل فى هذه الأجواء فلا يوجد أمل فى أن تسير الأمور فى نصابها الصحيح ، حاول أن تبداء فى مكان جديد هذا سيكون أفضل بكثير. برج الميزان على الصعيد العاطفى:

>وأخيرا يطرق الحب باب قلبك حاول أن تفتح الباب ، لا تتردد فستكون الفائز أذا كان هو لانصيب ، لا تنظر إلى الماضى كثيرا واجعله صفحة ومرت إلى حال سبيلها ولكن تعلم من المشاكل التى مرت فى حياتك كيف تكون الحياة أفضل. برج الميزان على الصعيد الصحي:

>مازلت تعانى من مشكلة زيادة الوزن حاول أن تتغلب عليها بإتباع تعليمات الطبيب وعمل حمية تخلصك من الوزن الزائد، مارس الرياضة فى تعمل على تنشيط جسمك وعقلك. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>ستظهر كثير من الأشياء الحلوة التى تعوضك ما مر فى حياتك من صعاب حاول أن تتجاوز الأزمات الماضية بالنسيان وأفتح صفحات جديدة مع الحياة فى جميع المجالات

شبكةعيونالإخبارية

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