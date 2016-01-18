برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 19/1/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

>الاتصال الذى انتظرته الأيام الماضية سيأتيك خلال اليوم، لديك كل ما يدعو إلى التفاؤل فيما يتعلق المشروع أو الصفقة التى أنت بصدد الدخول فيها، فامضى قدمًا لأن النجاح حليفك اليوم. على الصعيد العاطفى:

>تعانى ضغوطًا عاطفية كثيرة قد تجعلك تشعر بعدم الراحة على المستوى العاطفى، وترغب فى مشاركة سر كبير يخص حبك لشخص آخر تثق به، فلا تتردد فى أن تفعل ذلك لأنك فعلاً بحاجة إلى مشورة صادقة. برج الأسد على الصعيد الصحي:

>تأكد من تخصيص بعض الوقت كل يوم للاسترخاء ولا تنجرف فى مهامك المتعددة ويومك المزدحم وتهمل جسدك وهدفك بالحصول على جسد لائق بدنيًا، مارس الرياضة ودلل جسمك بالاسترخاء ستجد أن لديك الطاقة اللازمة لتفعل أى شيء. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>"ليس كل ما يلمع ذهبًا" هذه الحكمة الذهبية التى يجب أن تطبقها اليوم فى أكثر من موقف وتضعها طوال الوقت فى ذهنك، لا تتردد فى أن تشك فى كل ما تسمعه اليوم وتعيد التفكير فيه مرارًا وتكرارًا، ولا تصدر أحكامًا بناء على معلومات سمعتها فقط.

شبكةعيونالإخبارية

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