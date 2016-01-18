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برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 19/1/2016

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برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 19/1/2016 برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 19/1/2016

برج الثور على الصعيد المهني:


>إذا كنت ترغب فى الانتقال إلى مرحلة جديدة فى العمل يجب أن تتحدث مع أصحاب العمل، فهم لا يعرفون قدراتك الكاملة ولا يفهمون إمكانياتك المختبئة، لا تخاف من استعراض قدراتك واطلب من رئيسك فى العمل المزيد من المسؤوليات.

على الصعيد العاطفى:


>تحصل اليوم على الكثير من المعلومات عن شخص ما فى حياتك العاطفية ولكنك لا تعرف كيف تتعامل معها، يجب ألا تجعل رغباتك الرومانسية هى المتحكمة بك فى هذا الوقت حتى لا تخرج الأمور عن نطاق السيطرة، وفكر بعقلك لتتمكن من اتخاذ خيارات صحيحة.
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>برج الثور على الصعيد الصحي:


>اليوم تلاحظ أن التوتر يؤثر بدرجة كبيرة على صحتك، تحديدًا يؤثر على ضغط الدم لك ويسبب لك بعض المشاكل فيه، حاول أن تحصل على بعض الراحة والهدوء وستجد أن مشاكلك الصحية تتبدد.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>علاقتك بأحد أصدقائك تشهد بعض المشكلات اليوم وقد تؤثر على المدى الطويل على الصداقة بينكما، وهو ما يجعل صبرك ينفد ومن ثم تشعر بالذنب والإحباط. كل هذه المشاعر السلبية ستتبدد فقط بمحادثة صريحة مع هذا الصديق.

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مصر 365

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