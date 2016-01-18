برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 19/1/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

>قدراتك العقلية قوية جدًا اليوم، وبفضلها ستكون قادرًا على استقبال ومعالجة الكثير من المعلومات أكثر من المعتاد، لا تتردد اليوم فى أن تبذل المزيد من الجهد فى العمل وتحقيق الكثير من الإنجازات.

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>على الصعيد العاطفى:

>تتهرب منذ فترة من مأزق فى علاقتك العاطفية، ولكن هذا الهرب لن يستمر طويلاً وقريبًا جدًا ستضطر للمواجهة، فاحشد شجاعتك واتخذ هذه الخطوة اليوم وتحدث بصدق مع شريكك حول ما تشعر به وما تمر به العلاقة حتى لو كنت تشعر بعدم الارتياح. برج الجدى على الصعيد الصحي:

>اليوم تظهر بعض المشكلات الصحية المتعلقة بالجلد، لذا راقب بشرتك بعناية وامنحها الكثير من الاهتمام وراقب أية تغييرات تراها على جلدك مهما بدت بسيطة، وإذا رصدت مشكلة جلدية واضحة اليوم لا تتردد فى الذهاب للطبيب ولا تحاول أبدًا أن تعالجها بنفسك.

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>توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>تحقق مكاسب مالية غير متوقعة اليوم، فاحرص ألا تستثمرها فى مكان واحد أو تنفقها على شيء واحد، خصص بعض المال للأشياء التى تشعر أنها مهمة للمستقبل، ولا تتردد فى مساعدة أصدقائك ببعض النقود حتى لو كان ذلك بمجرد دعوتهم لتناول الطعام.

شبكةعيونالإخبارية

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