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برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 19/1/2016

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برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 19/1/2016 برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 19/1/2016

الحمل على الصعيد المهني:


>أفكارك فى حالة من الخمول، تواجه مشكلات فى تنفيذ متطلبات العمل، حاول ان تتخلص من طاقتك السلبية واكتسب مزيد من الخبرة.

على الصعيد العاطفى:


>تعيش حالة من التذبذب العاطفى، عدم معرفة حقيقة مشاعرك تزيد من حيرتك،حاول ان تنظر للأمور بعمق اكثر واترك مخاوفك

برج الحمل على الصعيد الصحي:


>تحتاج إلى قضاء اوقات مرحة مع الأصدقاء للتخلص من الطاقة السلبية واستعادة حيويتك ونقائك الذهنى.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>يتوقع علماء الفلك لبرج الحمل اليوم، أن يكون يوماً ملىء بالطاقة السلبية، وركود الأفكار، والعزوف عن العمل، ورغم ذلك إلا ان هناك تحسن ملحوظ فى الأحوال المالية، تحتاج إلى قضاء اوقات مرحة بعيداً عن التفكير السلبى مع الأصدقاء، استمع إلى الموسيقى فربما تغير من حالتك المزاجية، اقترب اكثر من المحيطين بك، وضع عواطفك فى المكان الصحيح.

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مصر 365

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