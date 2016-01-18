برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 19 /1 /2016

السرطان على الصعيد المهنى:
>لا تقحم عواطفك فى العمل، و تعامل مع زملائك بشكل مهنى، المساواة ستجعل منك شخصاً اكثر حكمة، واترك الأهواء الشخصية.
على الصعيد العاطفى:
>شريك حياتك يحبك كثيراً ، فلا تجعل خوفك الشديد عليه يوتر العلاقة بينكما، تحدث معه وصارحه بحقيقة مشاعرك، كى يتفهم لحظات غضبك
برج السرطان على الصعيد الصحي:
>تحتاج إلى اهتمام بوجباتك، فأنت مهمل جداً فى اختيارك لنواع أكلك، تناول الفاكهة والخضروات و لا تنسى ممارسة الرياضة
توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج
>علماء الفلك لبرج السرطان :مشاعرك تتحكم فيك بقوة، تعامل مع المواقف المهنية بشكل مجرد ن حتى لا تفقد ثقة المحيطين بأحكامك، تفاهم مع شريك حياتك حتى يستوعب لحظات غضبك ويقدر مشاعرك تجاهه، وأحرص على متابعة نظام غذائى سليم ، فالفترة القادمة تحتاج منك مزيداً من الطاقة الايجابية.
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