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برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 19 /1 /2016

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برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 19 /1 /2016 برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 19 /1 /2016

السرطان على الصعيد المهنى:


>لا تقحم عواطفك فى العمل، و تعامل مع زملائك بشكل مهنى، المساواة ستجعل منك شخصاً اكثر حكمة، واترك الأهواء الشخصية.

على الصعيد العاطفى:


>شريك حياتك يحبك كثيراً ، فلا تجعل خوفك الشديد عليه يوتر العلاقة بينكما، تحدث معه وصارحه بحقيقة مشاعرك، كى يتفهم لحظات غضبك

على الصعيد الصحي:


>تحتاج إلى اهتمام بوجباتك، فأنت مهمل جداً فى اختيارك لنواع أكلك، تناول الفاكهة والخضروات و لا تنسى ممارسة الرياضة

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج


>علماء الفلك لبرج السرطان :مشاعرك تتحكم فيك بقوة، تعامل مع المواقف المهنية بشكل مجرد ن حتى لا تفقد ثقة المحيطين بأحكامك، تفاهم مع شريك حياتك حتى يستوعب لحظات غضبك ويقدر مشاعرك تجاهه، وأحرص على متابعة نظام غذائى سليم ، فالفترة القادمة تحتاج منك مزيداً من الطاقة الايجابية.
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مصر 365

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