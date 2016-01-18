برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 19 /1 /2016

السرطان على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج

>لا تقحم عواطفك فى العمل، و تعامل مع زملائك بشكل مهنى، المساواة ستجعل منك شخصاً اكثر حكمة، واترك الأهواء الشخصية.>شريك حياتك يحبك كثيراً ، فلا تجعل خوفك الشديد عليه يوتر العلاقة بينكما، تحدث معه وصارحه بحقيقة مشاعرك، كى يتفهم لحظات غضبك>تحتاج إلى اهتمام بوجباتك، فأنت مهمل جداً فى اختيارك لنواع أكلك، تناول الفاكهة والخضروات و لا تنسى ممارسة الرياضة>علماء الفلك لبرج السرطان :مشاعرك تتحكم فيك بقوة، تعامل مع المواقف المهنية بشكل مجرد ن حتى لا تفقد ثقة المحيطين بأحكامك، تفاهم مع شريك حياتك حتى يستوعب لحظات غضبك ويقدر مشاعرك تجاهه، وأحرص على متابعة نظام غذائى سليم ، فالفترة القادمة تحتاج منك مزيداً من الطاقة الايجابية.