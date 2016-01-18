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برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 19/1/2016

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برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 19/1/2016 برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 19/1/2016

على الصعيد المهني:


>حاول أن تغادر عملك فى وقت مبكر اليوم وتعود إلى البيت، خاصة أن الأمور فى العمل لا تسير بالطريقة التى ترغب بها ولن تكون فى مزاج يسمح لك بتلطيف الأجواء وإصلاح الوضع، فالأفضل أن تنصرف بأسرع ما يمكن وتنتظر حتى يتحسن الوضع.

على الصعيد العاطفى:


>أنت أكثر ميلاً للمخاطرة فى حياتك العاطفية ومغادرة منطقة الراحة الخاصة بك، وترى العالم بوجهة نظر رومانسية للغاية وهذا قد ينعكس على إنتاجيتك اليوم.

برج العذراء على الصعيد الصحي:


>حالة مفاجئة من البهجة والانطلاق تسيطر عليك وتنعكس إيجابا على حالتك النفسية، ولمضاعفة هذه الحالة احرص على أن تحصل على جرعة كافية من أشعة الشمس.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>كن واثقًا بنفسك وبخبرتك الكبيرة وبشكل خاص ببلاغتك، ولا تسمح لأحد أن يحبطك بتشكيكه وأسئلته المتشككة، وابذل قصارى جهدك من أجل تحقيق الإنجاز هذا اليوم

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مصر 365

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