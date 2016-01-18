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حظك اليوم برج القوس الاثنين 18/1 /2016

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حظك اليوم برج القوس الاثنين 18/1 /2016 حظك اليوم برج القوس الاثنين 18/1 /2016

القوس على الصعيد المهني:


>العناد لن يعود عليك بمنفعة، تشبث برأيك عندما تتاكد انك على صواب، ولا تجادل من هم اكثر منك خبرة، تعلم من اخطائك حتى لا تخسر

على الصعيد العاطفى:


>تعامل مع شريك حياتك بأسلوب أفضل، وكفاك تقمص شخصية المحقق الجنائة الغيرة جيدة لكن بحدود،وإلا ستتحول إلى شك

برج القوس على الصعيد الصحي:


>تحتاج إلى الراحة و قضاء اوقات اكثر من اسرتك، تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات حتى تساعدك على تجديد الطاقة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>يتوقع علماء الفلك لبرج القوس أن يمر بأيام صعبة، لأن العناد والتشبث بالرأى لا يصلح لكل المواقف او كل الأوقات، أنت بشر وتخطىء، حاول ان تتقبل اخطائك وتعامل مع المحيطين بك بشكل أفضل، حديثك يغضب منك الكثيرين، ويتسبب فى نفورهم منك، حاول ان تعرف حدود الصراحة، واعرف ان النصيحة على الملأ "فضيحة"

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مصر 365

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