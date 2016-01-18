حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 19 يناير 2016

برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 2016 /1/19

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برج الجوزاء على الصعيد المهني:

>حاول أن تتجاوز الصعاب التى تواجهك فى محيط العمل بقليل من الذكاء والحكمة ولا تحاول الصدام فى الوقت الراهن فهو ليس من صالحك، ستكون الفترة القادمة مليئة بالصعاب ولكن سيكون اختبار لقدرات على التحمل.

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>برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

>تعرض حياتك العاطفية لفترة من البرود غير المسبوقة ، لا تتعجل الأمور وحاول أن تتجاوز الفترة الحالية ببعض الصبر فقد يكون ذلك أفضل لك بكثير من الأرتباط غير المتكافئ الذى تعرضت له فى التجارب السابقة.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>بعد الوعكة الصحية التى تعرضت لها حاول أن تحافظ على صحتك من الإهمال اتبع رأى الطبيب فى النصائح الغذائية، لاتتراجع فى الحمية الغذائية التى تتبعها ولا تتعجل النتائج.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء :

>كن على يقين أن القادم سوف يكون أفضل فى حياتك، فالحياة لا تسير على وتيرة واحدة والتغير هو سمة الحياة، الظروف مواتية للعمل على تحقيق المشاريع المؤجلة.

برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 2016 /1/19

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برج الحوت على الصعيد المهني:

>تتمتع بشعبيه جارف وسط أصدقاء العمل مما يجعلك شخص مميز، حاول أن تستمر على هذا النهج، فى الفترة القادمة سوف يرى رئيسك مجهودك الذى تبذله فى العمل وسف يكون محل للتقدير سواء بالترقية أو المكافأة المجزية.

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>برج الحوت على الصعيد العاطفى:

>تحاول أن تصلح ما أفسده الزمان مع الشريك استمر فى ذلك فما هدم على مدار سنوات حتى يمكن أن يبنى فى دقائق ، لاتيأس وحاول على قدر المستطاع أن تصل إلى ما تريد من أهدافك .

برج الحوت على الصعيد الصحي:

>لا تعترف أن كل يوم يمر عليك هو يزيد فى رصيد عمرك ، تنكر أن تكبر فى السن ولا تلتزم بآراء الاطباء مما يعرضك دائما للمخاطر التى قد تعصف بحياتك وتجعلك عرضة لوعكات صحية متتالية .

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :

>سوف تكون الفترة القادمة مليئة بالمفاجآت السعيدة التى ستبهرك وتجعلك تشعر أن الحياة مازلت تسير نحو هدفك الذى رسمته يوما لنفسك.

برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 2016 /1/19

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برج الميزان على الصعيد المهني:

>لا تنظر إلى الماضى فما حدث لك فى محيط عملك يمكن أن يحدث مع أى فرد، كنت حكيم بتركك للعمل فى هذه الأجواء فلا يوجد أمل فى أن تسير الأمور فى نصابها الصحيح ، حاول أن تبداء فى مكان جديد هذا سيكون أفضل بكثير.

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

>وأخيرا يطرق الحب باب قلبك حاول أن تفتح الباب ، لا تتردد فستكون الفائز أذا كان هو لانصيب ، لا تنظر إلى الماضى كثيرا واجعله صفحة ومرت إلى حال سبيلها ولكن تعلم من المشاكل التى مرت فى حياتك كيف تكون الحياة أفضل.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

>مازلت تعانى من مشكلة زيادة الوزن حاول أن تتغلب عليها بإتباع تعليمات الطبيب وعمل حمية تخلصك من الوزن الزائد، مارس الرياضة فى تعمل على تنشيط جسمك وعقلك.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>ستظهر كثير من الأشياء الحلوة التى تعوضك ما مر فى حياتك من صعاب حاول أن تتجاوز الأزمات الماضية بالنسيان وأفتح صفحات جديدة مع الحياة فى جميع المجالات

برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 19/1/2016

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برج الأسد على الصعيد المهني:

>الاتصال الذى انتظرته الأيام الماضية سيأتيك خلال اليوم، لديك كل ما يدعو إلى التفاؤل فيما يتعلق المشروع أو الصفقة التى أنت بصدد الدخول فيها، فامضى قدمًا لأن النجاح حليفك اليوم.

على الصعيد العاطفى:

>تعانى ضغوطًا عاطفية كثيرة قد تجعلك تشعر بعدم الراحة على المستوى العاطفى، وترغب فى مشاركة سر كبير يخص حبك لشخص آخر تثق به، فلا تتردد فى أن تفعل ذلك لأنك فعلاً بحاجة إلى مشورة صادقة.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

>تأكد من تخصيص بعض الوقت كل يوم للاسترخاء ولا تنجرف فى مهامك المتعددة ويومك المزدحم وتهمل جسدك وهدفك بالحصول على جسد لائق بدنيًا، مارس الرياضة ودلل جسمك بالاسترخاء ستجد أن لديك الطاقة اللازمة لتفعل أى شيء.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>"ليس كل ما يلمع ذهبًا" هذه الحكمة الذهبية التى يجب أن تطبقها اليوم فى أكثر من موقف وتضعها طوال الوقت فى ذهنك، لا تتردد فى أن تشك فى كل ما تسمعه اليوم وتعيد التفكير فيه مرارًا وتكرارًا، ولا تصدر أحكامًا بناء على معلومات سمعتها فقط.

برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 19/1/2016

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برج الثور على الصعيد المهني:

>إذا كنت ترغب فى الانتقال إلى مرحلة جديدة فى العمل يجب أن تتحدث مع أصحاب العمل، فهم لا يعرفون قدراتك الكاملة ولا يفهمون إمكانياتك المختبئة، لا تخاف من استعراض قدراتك واطلب من رئيسك فى العمل المزيد من المسؤوليات.

على الصعيد العاطفى:

>تحصل اليوم على الكثير من المعلومات عن شخص ما فى حياتك العاطفية ولكنك لا تعرف كيف تتعامل معها، يجب ألا تجعل رغباتك الرومانسية هى المتحكمة بك فى هذا الوقت حتى لا تخرج الأمور عن نطاق السيطرة، وفكر بعقلك لتتمكن من اتخاذ خيارات صحيحة.

برج الثور على الصعيد الصحي:

>اليوم تلاحظ أن التوتر يؤثر بدرجة كبيرة على صحتك، تحديدًا يؤثر على ضغط الدم لك ويسبب لك بعض المشاكل فيه، حاول أن تحصل على بعض الراحة والهدوء وستجد أن مشاكلك الصحية تتبدد.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>علاقتك بأحد أصدقائك تشهد بعض المشكلات اليوم وقد تؤثر على المدى الطويل على الصداقة بينكما، وهو ما يجعل صبرك ينفد ومن ثم تشعر بالذنب والإحباط. كل هذه المشاعر السلبية ستتبدد فقط بمحادثة صريحة مع هذا الصديق.

برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 19/1/2016

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برج الجدى على الصعيد المهني:

>قدراتك العقلية قوية جدًا اليوم، وبفضلها ستكون قادرًا على استقبال ومعالجة الكثير من المعلومات أكثر من المعتاد، لا تتردد اليوم فى أن تبذل المزيد من الجهد فى العمل وتحقيق الكثير من الإنجازات.

على الصعيد العاطفى:

>تتهرب منذ فترة من مأزق فى علاقتك العاطفية، ولكن هذا الهرب لن يستمر طويلاً وقريبًا جدًا ستضطر للمواجهة، فاحشد شجاعتك واتخذ هذه الخطوة اليوم وتحدث بصدق مع شريكك حول ما تشعر به وما تمر به العلاقة حتى لو كنت تشعر بعدم الارتياح.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

>اليوم تظهر بعض المشكلات الصحية المتعلقة بالجلد، لذا راقب بشرتك بعناية وامنحها الكثير من الاهتمام وراقب أية تغييرات تراها على جلدك مهما بدت بسيطة، وإذا رصدت مشكلة جلدية واضحة اليوم لا تتردد فى الذهاب للطبيب ولا تحاول أبدًا أن تعالجها بنفسك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>تحقق مكاسب مالية غير متوقعة اليوم، فاحرص ألا تستثمرها فى مكان واحد أو تنفقها على شيء واحد، خصص بعض المال للأشياء التى تشعر أنها مهمة للمستقبل، ولا تتردد فى مساعدة أصدقائك ببعض النقود حتى لو كان ذلك بمجرد دعوتهم لتناول الطعام.

برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 19/1 /2016

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الحمل على الصعيد المهني:

>أفكارك فى حالة من الخمول، تواجه مشكلات فى تنفيذ متطلبات العمل، حاول ان تتخلص من طاقتك السلبية واكتسب مزيد من الخبرة.

على الصعيد العاطفى:

>تعيش حالة من التذبذب العاطفى، عدم معرفة حقيقة مشاعرك تزيد من حيرتك،حاول ان تنظر للأمور بعمق اكثر واترك مخاوفك

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>برج الحمل على الصعيد الصحي:

>تحتاج إلى قضاء اوقات مرحة مع الأصدقاء للتخلص من الطاقة السلبية واستعادة حيويتك ونقائك الذهنى

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>توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>يتوقع علماء الفلك لبرج الحمل اليوم، أن يكون يوماً ملىء بالطاقة السلبية، وركود الأفكار، والعزوف عن العمل، ورغم ذلك إلا ان هناك تحسن ملحوظ فى الأحوال المالية، تحتاج إلى قضاء اوقات مرحة بعيداً عن التفكير السلبى مع الأصدقاء، استمع إلى الموسيقى فربما تغير من حالتك المزاجية، اقترب اكثر من المحيطين بك، وضع عواطفك فى المكان الصحيح.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 19/1 /2016

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الدلو على الصعيد المهنى:

>تكتسب خبرات جديدة تفيدك فى تطوير خطتك العملية القادمة، أنت من المحظوظين اليوم ستجد أفكار ايجابية تطور من ادائك المهنى وتحسن كبير فى حالتك المالية

على الصعيد العاطفى:

>هدية من شخص غريب تفرح قلبك بشدة، ركز مع المحيطين بك فربما تجد نصفك الثانى قريباً

برج الدلو على الصعيد الصحي

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>حالتك الصحية جيدة جداً لكن عليك ان تزيد من اوقات ممارستك للرياضة، تعامل مع الهوايات بشكل اكثر ايجابية

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج

>المفاجئات كثيرة الفترة القادمة وسيحمل شهر ميلادك لك الخير الوفير، تطرو ملحوظ فى ادائك المهنى، وثناء رؤسائك عليك يزيد من ثقتك فى نفسك، خطوات قليلة تفصلك عن تحقيق احد أحلامك، ستجد نصفك الثانى قريباً وستكتشف ان المحيطين بك يحملون فى داخلهم الكثير من المحبة لك، أنت محظوظ جداً باصدقائك

برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 19 /1 /2016

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السرطان على الصعيد المهنى:

>لا تقحم عواطفك فى العمل، و تعامل مع زملائك بشكل مهنى، المساواة ستجعل منك شخصاً اكثر حكمة، واترك الأهواء الشخصية.

على الصعيد العاطفى:

>شريك حياتك يحبك كثيراً ، فلا تجعل خوفك الشديد عليه يوتر العلاقة بينكما، تحدث معه وصارحه بحقيقة مشاعرك، كى يتفهم لحظات غضبك

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>تحتاج إلى اهتمام بوجباتك، فأنت مهمل جداً فى اختيارك لنواع أكلك، تناول الفاكهة والخضروات و لا تنسى ممارسة الرياضة

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>توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

>مشاعرك تتحكم فيك بقوة، تعامل مع المواقف المهنية بشكل مجرد ن حتى لا تفقد ثقة المحيطين بأحكامك، تفاهم مع شريك حياتك حتى يستوعب لحظات غضبك ويقدر مشاعرك تجاهه، وأحرص على متابعة نظام غذائى سليم ، فالفترة القادمة تحتاج منك مزيداً من الطاقة الايجابية.

برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 19/1/2016

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برج العذراء على الصعيد المهني:

>حاول أن تغادر عملك فى وقت مبكر اليوم وتعود إلى البيت، خاصة أن الأمور فى العمل لا تسير بالطريقة التى ترغب بها ولن تكون فى مزاج يسمح لك بتلطيف الأجواء وإصلاح الوضع، فالأفضل أن تنصرف بأسرع ما يمكن وتنتظر حتى يتحسن الوضع.

على الصعيد العاطفى:

>أنت أكثر ميلاً للمخاطرة فى حياتك العاطفية ومغادرة منطقة الراحة الخاصة بك، وترى العالم بوجهة نظر رومانسية للغاية وهذا قد ينعكس على إنتاجيتك اليوم.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

>حالة مفاجئة من البهجة والانطلاق تسيطر عليك وتنعكس إيجابا على حالتك النفسية، ولمضاعفة هذه الحالة احرص على أن تحصل على جرعة كافية من أشعة الشمس.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>كن واثقًا بنفسك وبخبرتك الكبيرة وبشكل خاص ببلاغتك، ولا تسمح لأحد أن يحبطك بتشكيكه وأسئلته المتشككة، وابذل قصارى جهدك من أجل تحقيق الإنجاز هذا اليوم.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 19/1 /2016

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القوس على الصعيد المهني:

>العناد لن يعود عليك بمنفعة، تشبث برأيك عندما تتاكد انك على صواب، ولا تجادل من هم اكثر منك خبرة، تعلم من اخطائك حتى لا تخسر

على الصعيد العاطفى:

>تعامل مع شريك حياتك بأسلوب أفضل، وكفاك تقمص شخصية المحقق الجنائة الغيرة جيدة لكن بحدود،وإلا ستتحول إلى شك

برج القوس على الصعيد الصحي:

>تحتاج إلى الراحة و قضاء اوقات اكثر من اسرتك، تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات حتى تساعدك على تجديد الطاقة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>يتوقع علماء الفلك لبرج القوس أن يمر بأيام صعبة، لأن العناد والتشبث بالرأى لا يصلح لكل المواقف او كل الأوقات، أنت بشر وتخطىء، حاول ان تتقبل اخطائك وتعامل مع المحيطين بك بشكل أفضل، حديثك يغضب منك الكثيرين، ويتسبب فى نفورهم منك، حاول ان تعرف حدود الصراحة، واعرف ان النصيحة على الملأ "فضيحة".

برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 2016 /1/19

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برج العقرب على الصعيد المهني:

>تراهن دائما على الخسائر ولا تعرف كيف تستفيد من أخطائك فى مجال العمل، حاول أن تتخلى عن التعالى ولا يوجد من هو كبير على التعلم ، ستجد من يمد يد المساعدة إليك لا تترد وتعلم فهذا سيكون أفضل لك وسوف يدعم موقفك فى مجال العمل .

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

>تتعرض لأزمة كبيرة مع الحبيب ولا تحاول أن تتجنب المشاكل وهذا ليس فى صالحك حاول أن تأخذ هدنة من المشاكل حتى لا تتفاقم الأزمة بينكم فقد يصل الحال إلى الانفصال، قليل من التنازلات قد يجعل الحال بينكم أفضل ولا يوجد طريق أفضل من ذلك.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>حاول أن تراعى الطريقة الصحيحة فى غذائك فأنت لا تتبع التعليمات الصحية وهذا سيعرضك لمشاكل كبيرة فى حياتك الصحية، حاول ممارسة الرياضة والنوم مبكرا حتى تكون صحتك فى الفترة القادة أفضل.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>تتوقع لك الأبراج أن تكون هذه الفترة للتغير وتبديل الأوضاع السيئة حتى تتعلم من أخطاء الماضى، وترى الدنيا بعيون جميلة.

شبكةعيونالإخبارية

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