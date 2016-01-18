أخبار عاجلة

تغطية خاصة - ارتفاع شهداء الشرطة في حادث كنيسة الإسكندرية إلى 7 بينهم 3 سيدات -
تعليق أبو تريكة على تفجير كنيسة طنطا -
تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا -
تغطية خاصة - عاجل .. الرئيس السيسي يترأس حاليا اجتماع مجلس الدفاع الوطني بشأن حادثي طنطا والإسكندرية -
«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان -
تغطية خاصة - تعليق مستشار شيخ الأزهر على حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: الأطفال الفقراء أكثر عرضة للأمراض النفسية والسلوك المعادى للمجتمع

Google+ Print
دراسة: الأطفال الفقراء أكثر عرضة للأمراض النفسية والسلوك المعادى للمجتمع دراسة: الأطفال الفقراء أكثر عرضة للأمراض النفسية والسلوك المعادى للمجتمع
"لو كان الفقر رجلا لقتلته"، عبارة قالها عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - تكشف حجم مشاكل الفقر على الإنسان، وفى العصر الحديث أثبتت الدراسات العلمية أن الأطفال الفقراء أكثر عرضة للأمراض النفسية.

وكشف الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أن الأطفال الفقراء أكثر عرضة للأمراض النفسية مثل الاكتئاب والسلوك المعادى للمجتمع.

وأشار تقرير نشره الموقع إلى أن دراسة حديثة أثبتت أن الأطفال الذين نشئوا فى بيئة فقيرة يحتمل تعرضهم لخلل فى الاتصال بين خلايا الدماغ، كما أظهرت نتائج الدراسة أن تعرض الأطفال للفقر فى مرحلة ما قبل المدرسة يجعلهم أكثر إصابة بالأعراض الأولية للاكتئاب عند وصولهم سن المدرسة.

وتبين أن الأطفال الذين شملتهم الدراسة وعاشوا ظروف الفقر فى مرحلة قبل المدرسة، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب عند وصولهم سن 9 أو 10 سنوات، وعندما تم المسح على دماغ 105 أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و12 سنة، وجد الباحثون أن الهياكل الرئيسية فى الدماغ عند الأطفال الفقراء كانت مترابطة بشكل مختلف عن الأطفال الأكثر ثراء.

وتضمن التقرير أن الأطفال الذين نشأوا فى ظروف فقيرة كانوا أكثر فقرا معرفيا وتعليميا، وأكثر عرضة للأمراض النفسية، ويفترض الباحثون أن هناك بعض العوامل الأخرى كالإجهاد والملوثات البيئية الضارة كالرصاص ودخان السجائر وسوء التغذية والفرص التعليمية المحدودة، تساهم فى تعرض هؤلاء الأطفال لمشاكل متعددة فى وقت لاحق من الحياة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365