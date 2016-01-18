تقرير في الجول – هل تعمد فينجر ما فعله مع النني مستعينا بذكريات 2002 مع بيريز؟

حدث جديد شهده لقاء أرسنال وستوك سيتي لكتيبة آرسين فينجر بالظهور الأول لمحمد النني على مقاعد البدلاء. ولكنه ليس جديدا على جماهير الفريق التي استعادة ذكريات 2002. والسبب روبيرت بيريز.

أرسنال تعادل سلبيا مع ستوك سيتي على ملعب الأخير في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي. لقاء شهد جلوس محمد النني على مقاعد البدلاء. (طالع التفاصيل)

جلوس النني على مقاعد البدلاء في أول لقاء له، أعاد للأذهان مع حدث من فينجر مع الفرنسي بيريز. وهو ما يستعرضه FilGoal.com.

بيريز انضم إلى أرسنال في يناير عام 2002 وكان ينتظر ظهوره الأول أمام سندرلاند. إلا أنه لم يلعب. قبل أن يخرج ويكشف كواليس حديث فينجر معه بسبب تلك اللقطة.

وكشف بيريز في حديث صحفي عام 2014 مع (فرانس فوتبول) لأول مرة ما حدث هذا اليوم. قائلا: "كنت أتشوق لظهوري الأول مع الفريق. ولكني فجأة شعرت بإحباط بسبب حديث فينجر".

فماذا قال له فينجر؟ يُجيب بيريز: "فينجر جاء لي وقال: لن تلعب اليوم. أريد منك أن تجلس وتشاهد فقط. شاهد ماذا يحدث في إنجلترا وكيف تكون كرة القدم هنا".

واستعاد بيريز ذكرياته أمام سندرلاند في أول ظهور له في مقاعد أرسنال وبالتحديد يوم 30 مارس 2002 ضاحكا قائلا: "بعد 20 دقيقة مشاهد للقاء من مقاعد البدلاء، قلت لنفسي "ما هذا بحق الجحيم!!".

وأضاف "قلت لنفسي. لا لا ماذا يحدث هنا، لن أنجح في إنجلترا. وكانت تلك طريقة رائعة من فينجر لي".

وأكمل بيريز حديثه قائلا: "جعلني أشاهد أكثر من مباراة على مقاعد البدلاء وأشاهد كيف تلعب الكرة في إنجلترا وهذا كان مفيدا لي جدا جدا وبدأت بعدها بمعرفة كل شيء عن الكرة الإنجليزية والتأقلم والتألق".

فينجر الذي يحافظ على عاداته وتقاليده وأسلوبه منذ أول يوم له في قيادة أرسنال، دائما ما يفعل ذلك مع الوافدين الجدد باستثناء حالات قليلة نادرة.

فهل استعان فينجر بذكريات 2002 مع بيريز ولكن هذه المرة مع النني أمام ستوك سيتي العنيد؟

رؤية النني يشارك مع أرسنال لن تتأخر كثيرا عكس ما حدث مع بيريز، وذلك بسبب الإصابات والغيابات الكبيرة التي يعاني منها الفريق.

إلى جانب مواجهته لبيرنلي في كأس إنجلترا يوم السبت 30 يناير الجاري بعد القمة أمام تشيلسي وقبل اللقاء القوي أمام ساوثامبتون وهو ما يجعل فرصة النني في الظهور كبيرة جدا جدا.

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة بفارق الأهداف عن ليستر سيتي ونقطة عن الثالث مانشستر سيتي و4 نقاط عن توتنام و7 نقاط عن مانشستر يونايتد.

ويتبقى لكتيبة آرسين فينجر 16 مباراة في الدوري الإنجليزي. 9 على ملعب الإمارات و7 خارج ملعبه.

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