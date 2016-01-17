أخبار عاجلة

تغطية خاصة - ارتفاع شهداء الشرطة في حادث كنيسة الإسكندرية إلى 7 بينهم 3 سيدات -
تعليق أبو تريكة على تفجير كنيسة طنطا -
تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا -
تغطية خاصة - عاجل .. الرئيس السيسي يترأس حاليا اجتماع مجلس الدفاع الوطني بشأن حادثي طنطا والإسكندرية -
«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان -
تغطية خاصة - تعليق مستشار شيخ الأزهر على حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مستشار وزير التخطيط: نتحدى وجود نقص بمرتب موظف واحد بسبب قانون الخدمة المدنية

Google+ Print
مستشار وزير التخطيط: نتحدى وجود نقص بمرتب موظف واحد بسبب قانون الخدمة المدنية مستشار وزير التخطيط: نتحدى وجود نقص بمرتب موظف واحد بسبب قانون الخدمة المدنية

 

وزارة التخطيط

قال الدكتور طارق الحصري مستشار وزير التخطيط والاصلاح الاداري وعضو اللجنة العليا للاصلاح الاداري إن قانون الخدمة المدنية لن يمس مرتبات الموظفين العاملين في الدولة.

وقال الحصري في تصريحات لبرنامج البرلمان الذي يقدمه الاعلامي نصر القفاص علي قناة أون تي في، إن يتحدي أن يكون هناك موظف في الدولة تم تقليل مرتبه ، ولكن تم زيادة المرتبات وان ما حدث ان الزيادة لم تكن بمعدل الزيادة السنوية في المرتبات وهذا بسبب تغيير وزارة المالية سياسة الاجور.

وأشار إلى  أن القانون يطبق علي جميع الوزارات في وفي كل المحافظات ولا يوجد فيه استثناءات ، مشيرا الي ان هناك مميزات عديدة للقانون ما بين رفع رصيد الاجازات الاعتيادية 15 يوما ، واقرار نظام علاوات وحوافز افضل من القوانين السابقة مثل علاوة دورية بقيمة 5% وعلاوة تشجيعية 2.5% بدلا من 1.5% ، بجانب وضع نظام ترقيات كل ثلاث سنوات لمدة 10 درجات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«معاريف»: المسيحيون أصبحوا هدفًا متكررًا لـ«داعش» في مصر

«معاريف»: المسيحيون أصبحوا هدفًا متكررًا لـ«داعش» في مصر

مارجريت عازر باكيةً: «كل مسئولي مصر مدانين.. وجميعنا مقصرون»

مارجريت عازر باكيةً: «كل مسئولي مصر مدانين.. وجميعنا مقصرون»

تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا

تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا

«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان

«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان