مستشار وزير التخطيط: نتحدى وجود نقص بمرتب موظف واحد بسبب قانون الخدمة المدنية

قال الدكتور طارق الحصري مستشار وزير التخطيط والاصلاح الاداري وعضو اللجنة العليا للاصلاح الاداري إن قانون الخدمة المدنية لن يمس مرتبات الموظفين العاملين في الدولة.

وقال الحصري في تصريحات لبرنامج البرلمان الذي يقدمه الاعلامي نصر القفاص علي قناة أون تي في، إن يتحدي أن يكون هناك موظف في الدولة تم تقليل مرتبه ، ولكن تم زيادة المرتبات وان ما حدث ان الزيادة لم تكن بمعدل الزيادة السنوية في المرتبات وهذا بسبب تغيير وزارة المالية سياسة الاجور.

وأشار إلى أن القانون يطبق علي جميع الوزارات في مصر وفي كل المحافظات ولا يوجد فيه استثناءات ، مشيرا الي ان هناك مميزات عديدة للقانون ما بين رفع رصيد الاجازات الاعتيادية 15 يوما ، واقرار نظام علاوات وحوافز افضل من القوانين السابقة مثل علاوة دورية بقيمة 5% وعلاوة تشجيعية 2.5% بدلا من 1.5% ، بجانب وضع نظام ترقيات كل ثلاث سنوات لمدة 10 درجات.