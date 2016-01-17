متخصص في شؤون البرلمان: فشل الأحزاب في تكوين الثلث المعطل ساهم في تمرير القوانين المكملة للدستور

قال الكاتب الصحفي والمتخصص في شؤون مجلس النواب، محمد سويد، إنّ ما يُسمى بالمعارضة الناعمة من الهيئات البرلمانية للأحزاب فشلت في تكوين ما يُسمى بـ الثلث المعطل للتصويت برفض بعض القوانين المكملة للدستور، أو كتله رافضة لعدد من القوانين التي شهدت جدلاُ عند صدورها، التي أبرزها قانون الإرهاب، وقانون الطعن على العقود.

وأضاف سويد خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد العربي” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أنّ انتخابات رئاسة المجلس التي حصل خلالها الدكتور على المصيلحي على 110 صوت، وانتخابات وكالة المجلس التي فاز فيها سليمان وهدان مرشح حزب الوفد، على مرشح ائتلاف دعم مصر، أثبتت عدم تحكم الائتلاف في ما يتخذه أعضاءه من قرارات، وهو ما دفعهم لتأجيل مناقشة قانون الخدمة المدنية لحين بذل مزيد من الجهد في إقناع النواب بـ تمريره وإعادة تعديله مرة أخرى فيما بعد.

وأوضح سويد أنّ التصويت الإلكتروني كان شبه مُغامرة لرئيس المجلس، لأنّ هذا الأمر لم يَتم الترتيب له مُسبقا، ولم يلتزم الأعضاء بـ توقيع البصمة التي تثبت حضورهم قبل دخول القاعة.

وأشار سويد إلى أن رئيس المجلس رفض طلب النائب علاء حسنين، بالعودة للتصويت من خلال رفع الأيدى بعد فشل محاولات التصويت الإلكتروني الأولى، إلا أن عدم دستورية القوانين السيادية التي كانت محل مناقشة حتمت على رئيس المجلس المضي في التصويت الإلكتروني دون مقارنة عدد الحاضرين بالموافقين أثناء التصويت.

> ولفت سويد إلى أنّ عدم إذاعة الجلسات على الهواء مباشرة انعكس إيجابياً على التزم الأعضاء، وتحكم رئيس المجلس في سير الجلسات دون استعراض أو مقاطعة، كما أنّ ذلك لم ينتقص من دستورية النص على علانية جلسات البرلمان لسماح أمانة المجلس للصحفيين البرلمانيين بالتواجد في شرفات القاعة، ومراقبة ما يدور خلال الجلسة.