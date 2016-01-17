طيران العراق والتحالف الدولى ينفذ 68 طلعة جوية ضد داعش

>نفذ طيران العراق والتحالف الدولى 68 طلعة جوية ضد مسلحى ومواقع تنظيم (داعش) الإرهابى خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، مما أسفر عن مقتل عشرات الإرهابيين وتدمير مواقع وآليات التنظيم.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة العراقية مساء اليوم الأحد، أن طيران القوة الجوية نفذ 15 طلعة، وطيران الجيش 22 طلعة على مختلف قواطع العمليات لإسناد القوات البرية.. كما نفذ طيران التحالف الدولى 31 طلعة شملت مناطق الموصل وتلعفر بنينوى والحبانية والبو حياة والبغدادى بالأنبار والشرقاط بصلاح الدين؛ مما أسفر عن مقتل عشرات الإرهابيين وتدمير أربع سيارات إحداهن مفخخة و34 موقعا قتاليا و18 مركز تجمع ومخبا سلاح وأربع ملاجيء و5 مراكز قيادة وسلاحين ثقيلين ودراجة نارية ومصدر إطلاق نار.

وأحبطت قوات الجيش بالفرقة العاشرة هجوما لداعش على منطقة الجرايشى والبوذياب بالأنبار، وقتلت 10 إرهابيين وقصف مفرزة " هاون" من طيران التحالف ، كما قصفت طائرة "سى خوي" عراقية مضافة للارهابيين.

وتقدمت قوات الرد السريع بالشرطة الاتحادية فى منطقتى المضيق وحصيبة الشرقية شرقى الرمادى باسناد من طيران التحالف والجيش وتمكنت من قتل 25 ارهابيا واسفرت العملية عن اصابة 4 مقاتلين عراقيين.. كما قتلت قوة من الجيش فى منطقة "البو سودة" 3 ارهابيين وجرح أحد المقاتلين العراقيين.

واشتبكت القوات العراقية فى منطقة "البو غانم" مع مجموعة من عناصر داعش وقتلت 5 إرهابيين منهم بينهم انتحاريين اثنين، و قتلت قوة أخرى إرهابيين آخرين خلال تطهير منطقة "البو سودة" شرقى الرمادي.

وواصلت قوات "مكافحة الارهاب" تطهير منطقة الصوفية والشارع الرئيسى المؤدى إلى ساحة النافورة وتحرير العوائل المحتجزة ومعالجة الأهداف المعادية من قبل طيران التحالف والدبابات من نوع "ابرامز" وقتلت 15 ارهابيا وتكبيدهم خسائر فى الأسلحة والمعدات، وتم إخلاء 13 مدنيا الى منطقة الحبانية.

ورصدت قوات الشرطة الاتحادية العراقية فى منطقة جبال مكحول بصلاح الدين شمالى العراق قرب قرية "مسعود" تجمعا لمسلحى التنظيم يقدر عددهم بحولى 40 إرهابيا وعدد من السيارت ، وقصفت المدفعية التجمع مما أسفرت عن مقتل الارهابيين وتدمير السيارات.

وتمكنت قوات تابعة لقيادة عمليات صلاح الدين باسناد طيران القوة الجوية فى منطقة جبال مكحول من تدمير سيارتين تحملان اسلحة متنوعة تابعة لعناصر داعش وقتل من كانوا فيها وتدمير مفرزة هاون وقتل 9 ارهابيين و مدفع عيار 23 مم

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