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وزير الخارجية العمانى يستقبل نظيره اليمنى لبحث العلاقات الثنائية

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وزير الخارجية العمانى يستقبل نظيره اليمنى لبحث العلاقات الثنائية وزير الخارجية العمانى يستقبل نظيره اليمنى لبحث العلاقات الثنائية
استقبل يوسف بن علوى بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بعمان فى مكتبه اليوم الأحد عبد الملك المخلافى، وزير خارجية الجمهورية اليمنية الذى يقوم بزيارة رسمية للسلطنة.

وجرى خلال المقابلة بحث أوجه التعاون الثنائى بين البلدين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المستجدات السياسية بشأن الأزمة اليمنية.

حضر المقابلة السفير الدكتور على بن أحمد العيسائى المكلف بتسيير أعمال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية، فيما حضرها من الجانب اليمنى الوفد المرافق للوزير اليمنى.

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